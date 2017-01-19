12 Dev Adam'ın yeni hocası Ufuk Sarıca!

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörlük görevine Ufuk Sarıca'yı getirdiklerini açıkladı.



Sheraton İstanbul Ataköy Otel'de düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Türkoğlu, Türk basketbolunun küresel anlamda kalıcı başarılara imza atmasını umduklarını belirterek, "Öncelikle sevgili büyüğüm, Türk basketbol tarihinin ve milli takımımızın unutulmaz oyuncusu, kişiliği ve spor adamlığıyla basketbolseverlerin gönlünde taht kuran sevgili Ufuk Sarıca'nın, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın antrenörü olarak aramıza katılmış olmasını sizlerle paylaşıyor ve kendisine hoş geldin demek istiyorum" dedi.



TBF olarak televizyon yayınları, sponsor desteği ve eğitim kurumlarının aracılığıyla ülkenin her noktasına erişip, basketbol kültürünü her yaştan sporsevere kazandırmayı hedeflediklerini ifade eden Türkoğlu, şöyle konuştu:



"İşimizi iyi yapmanın yanında sizlerin desteğinin öneminin farkındayız. Bu kapsamda sadece federasyonumuzu oluşturan öğelerimiz değil, kulüplerimizden oyuncularımıza, antrenörümüzden izleyicilerimize kadar tüm basketbol camiasının desteğini alarak hareket etmek istiyoruz. Türk basketbolunu hedeflerine ulaştırmak için açık, şeffaf ve tutarlı bir ilişki yürütüyoruz."



Sporda başarının uzun dönemde alınan tutarlı ve cesur kararlarla mümkün olduğunu bildiklerinin altını çizen Türkoğlu, "Bugün karşınıza, Türk basketbol tarihinde en çok milli formayı taşımış, en çok kupayı kaldırmış ve basketbola inanmış ekibi olarak çıkıyoruz. Genel koordinatörümüz Ömer Onan, milli takımlar direktörümüz Haluk Yıldırım, milli takımlar menajerimiz Kerem Tunçeri, milli takımlardan sorumlu yönetim kurulu üyemiz Hüseyin Beşok ve şimdi de anons etmekten gurur duyduğumuz milli takım antrenörümüz Ufuk Sarıca'nın katılımıyla bu yolda hedeflerimize ulaşmak üzere bir büyük adımı daha atıyoruz" ifadelerini kullandı.



UFUK SARICA: "ÇOK GURURLUYUM"

Türkiye Erkek Basketbol Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca, TBF yöneticilerine kendisine güvendikleri için teşekkür etti.



Çok gururlu ve heyecanlı olduğunu kaydeden Sarıca, "Bu görevi üstlenmekten büyük mutluluk duyuyorum. Türk basketbol adamı olarak kanımca gelinebilecek en üst mertebe Türk Milli Takım basketbol antrenörlüğüdür diye düşünüyorum. Uzun yıllar sporcu olarak milli takıma hizmet ettim. Daha sonra bildiğiniz üzere 3 senedir yardımcı antrenörlüğü üstleniyorum. Şimdi de başantrenörlük görevini üstlendiğim için hem kendi adıma hem de ailem adına çok gururlu olduğumu söylemek istiyorum" diye konuştu.



Sarıca, önlerinde çok yoğun bir gündemin olacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Öncelikle orta ve uzun vadeli hedeflerimiz olacak. 2017 Avrupa Şampiyonası ülkemizde yapılacak. İlk etapta düşünmemiz gereken elimizdeki en iyi ve en hazır kadroyla sahada iyi basketbol oynayacak ekibi çıkartmak. Ondan sonra 2019 Dünya Şampiyonası'nda madalya alabilmek ve hepimizin hayali olan 2020 Olimpiyatları'nda bulunabilmek. Bu göreve gelmemde desteklerini esirgemeyen kulübüme ve sayın başkanımız Fikret Orman'a da teşekkür etmek istiyorum."



TBF Genel Koordinatörü Ömer Onan da bu kararı açıklamaktan mutlu olduklarını vurgulayarak, "Bu ekibin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Büyük hedeflerimiz var ve bu hedefler doğrultusunda başarının peşinden gideceğiz. Bugüne kadar oyunculuk kariyerimizde dünya ve Avrupa şampiyonaları oynadık. Artık federasyonu yönetenler olarak da tekrardan başarıyı kovalayan bir ekip olmak istiyoruz" yorumunu yaptı.



Milli takımlar direktörü Haluk Yıldırım ise Türk basketbolunun hedeflerine ulaşabilmesi için milli takımların başarılarının büyük önem arz ettiğini dile getirerek, hedeflerinin FIBA sıralamasında 8. durumda olan erkek basketbol milli takımını daha yukarılara taşımak olduğunu aktardı.



Milli takımlar menajeri Kerem Tunçeri de Ufuk Sarıca'ya yeni görevinde başarılar dileyerek, şu değerlendirmede bulundu:



"Öncelikle hem aynı formayı giydiğim hem de benim antrenörlüğümü yapan Ufuk hocaya yeni görevinde başarılar diliyorum. Basketbolu yeni bırakmış biri olarak bu ekibin bir parçası olduğum için gerçekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Gelecek dönemde hep beraber hem Türk basketboluna, hem milli takıma, ekip olarak elimizden gelen katkıyı yapacağımızdan eminim."

BEŞİKTAŞ İLE YOLA DEVAM

12 Dev Adam’ın başına getirilen Ufuk Sarıca, Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Sompo Japan’daki başantrenörlük görevini de sürdürecek.



Sarıca oyunculuk döneminde Koraç Kupası'nı kazanırken, antrenörlük kariyerinde ise Pınar Karşıyaka'yı 28 yıl aradan sonra lig şampiyonu yaptı. Sarıca hem milli takımı hem de siyah-beyazlıları çalıştırmaya devam edecek. Ufuk Sarıca, milli takımın Ergin Ataman döneminde yardımcı antrenörlük görevindeydi.

BEŞİKTAŞ'TAN UFUK SARICA'YA BAŞARI DİLEĞİ

Beşiktaş Kulübü, Ufuk Sarıca'nın A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü'ne getirilmesi için, "Takımımızdaki başantrenörlük görevini başarıyla sürdüren Ufuk Sarıca'yı tebrik eder, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü görevinde de başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.



Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Beşiktaş Sompo Japan Takımımızın Başantrenörü Ufuk Sarıca, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından A Milli Erkek Basketbol Takımının Başantrenörlük görevine getirildi.



Ufuk Sarıca, Beşiktaş Sompo Japan Takımımızın Başantrenörlük görevi ile A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlük görevini birlikte yürütecek.

Beşiktaş Sompo Japan Takımımızdaki Başantrenörlük görevini başarıyla sürdüren Ufuk Sarıca'yı tebrik eder, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü görevinde de başarılar dileriz.



Türk sporuna pozitif katkı sağlamak kulübümüzün her zaman ilkelerinden birisi olmuştur. Bundan sonra da Türk sporuna desteklerimiz her zaman devam edecektir."



SARICA, KORAÇ KUPASI KADROSUNDAYDI

Basketbol kariyerine Efes Pilsen'de başlayan Sarıca, Ülkerspor, Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka ve Beşiktaş'ta forma giydi. Ufuk Sarıca, oyunculuk döneminde Efes ile birlikte Koraç Kupası'nı kazanırken, 5 kez Türkiye Ligi, 4 kez Türkiye Kupası ve 3 kez de Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferi yaşadı.



KARŞIYAKA'YA 28 YIL SONRA ŞAMPİYONLUK YAŞATTI

Antrenörlük kariyerine 2011-2012 sezonunda Anadolu Efes ile başlayan Sarıca, daha sonra Pınar Karşıyaka'nın başına geçti. Burada 28 yıl sonra Karşıyaka'ya şampiyonluk sevinci yaşatan Sarıca, 1'er kez de lig, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı. 44 yaşındaki çalıştırıcı aynı zamanda Pınar Karşıyaka ile 2012-2013 sezonunda EuroChallenge'da final oynadı. Sarıca bu sezon başında Beşiktşa Sompo Japan'ı çalıştırmaya başlamıştı.



