Ante Zizic: "Gelecek sene NBA'deyim"

Yeşil-siyahlıların 2016'nın son ayında Hırvatistan'ın Cibona Zagreb takımından kadrosuna kattığı 20 yaşındaki Zizic, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Boston Celtics tarafından 2016 NBA draftı ilk turunda 23. sıradan seçilen basketbolcu, Darüşşafaka Doğuş ile ilk kez ülkesinin dışında bir sezon geçireceğini belirterek, "Bu yaz NBA'e gideceğim. Orada oynamak için kendimi hazır hissediyorum. Gelecek sezon NBA'de olacağım." dedi.



Çok iyi bir takıma geldiğinin altını çizen Zizic, "Harika bir başantrenör ve oyuncular var. Bana ilk günden itibaren çok yardımcı oldular. Kolay uyum sağladığımı düşünüyorum. 1-2 gün içerisinde takımın bir parçası oldum." ifadelerini kullandı.



"İLK MAÇIMDA ÇOK DEĞİŞİK DUYGULAR HİSSETTİM"

Kariyerinde ilk kez, Barcelona Lassa karşılaşmasıyla THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Zizic, çok heyecanlandığını belirterek, "İlk maçımda çok değişik duygular hissettim. İmza attıktan birkaç gün sonra THY Avrupa Ligi'nin en büyük takımlarından birine karşı oynamak tarif edilemez bir duyguydu." değerlendirmesinde bulundu.



Özellikle geliştirmesi gereken taraflarının, pivot hareketleri ve şut olduğunu vurgulayan Zizic, Yugoslavya Basketbol Milli Takımı ile 1989 ve 1991 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan vatandaşı Dino Radja'yı kendisine örnek aldığını ifade etti.



"ABİMİN GÖRÜŞÜNÜ ALARAK GELDİM"

Avrupa basketbolunun en önemli genç yetenekleri arasında gösterilen Zizic, 2008-2009 sezonunda Galatasaray Odeabank forması giyen abisi Andrija Zizic'e danıştıktan sonra Darüşşafaka Doğuş'a imza atmaya karar verdiğini dile getirdi.



Abisinin kendisine her zaman destek olduğunu aktaran Hırvat pivot, "Hayatıma dair önemli kararlar alırken her zaman kendisine danışırım. Buraya abimin görüşünü alarak geldim." diye konuştu.



WILBEKIN: "PLAY-OFF İÇİN ŞANSLI DURUMDAYIZ"

Darüşşafaka Doğuş'un ABD'li oyun kurucusu Scottie Wilbekin de AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu seviyede basketbol oynamaya devam etmeleri halinde THY Avrupa Ligi'nde play-off'a kalacaklarını söyledi.



Geride kalan 17 haftada ilk 8 takım arasında yer aldıklarını vurgulayan 23 yaşındaki basketbolcu, "Her gün daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Bu performansı devam ettirdiğimiz sürece, play-off için şanslı durumdayız." ifadesini kullandı.



Yunanistan'ın AEK takımına 2015'te transfer olarak Avrupa kariyerine başlayan Wilbekin, kısa süren bu deneyimle ilgili olarak, "Atina'da oynadığım dönem benim ilk tecrübemdi. Orada Avrupa ve Yunan basketbolunu tanıma fırsatı buldum. Taraftarların çok iyi olduğunu söylemem gerek. Benim için iyi bir deneyimdi." şeklinde görüş belirtti.



Bu sezon yeşil-siyahlı ekibin başına geçen ABD asıllı İsrailli başantrenör David Blatt'in kendilerine güven verdiğini belirten Wilbekin, şunları kaydetti:



"Onun kritik anlardaki liderliğini hissediyoruz. O, hem saha içinde hem de saha dışında iyi bir insan. Zor bir ligde mücadele ediyoruz. Her takımda karşınıza iyi oyuncular çıkıyor. Gelişimimi sürdürmem gerekiyor. Potaya yakın bölgede daha üretken olmalı, atış yüzdemi daha da arttırmalıyım."

