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Ergin Ataman, TBF'yi bombaladı: "Dürüst olun, güdümlü olmayın!"

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı eski başantenörü Ergin Ataman, Ufuk Sarıca'ya yeni görevinde başarılar dilerken, TBF yönetimini dürüst olmaya çağırdı

19 Ocak 2017 Perşembe, 15:40:38 Güncelleme: 17:12:54

Ataman, yaptığı yazılı açıklamada, milli takımı çalıştırdığı dönemde yardımcısı olan Ufuk Sarıca'ya yeni görevinde başarılar dileyerek, "Bilinmesini isterim ki basketbola emek veren tüm spor insanları olarak milli takımımıza sonsuz desteğimiz sürecektir" ifadesini kullandı.

Milli takım başantrenörünün belirlenme sürecinde yaşananlarla ilgili de açıklamalarda bulunan Ergin Ataman, şunları kaydetti:

"Yöneticilik kariyerinin henüz başında olan genç kardeşlerimize de Ergin Ataman ile ilgili açıklamalarında daha dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Henüz öğrenme aşamasındaki bu genç arkadaşlarımıza hatırlatmak isterim ki yöneticilikteki temel, dürüst olmak ve güdümlü olmamaktır."

Tecrübeli çalıştırıcı, kendisiyle ilgili çıkan haberler konusunda yakın zamanda basın toplantısı düzenleyerek tüm gerçekleri kamuoyuyla paylaşacağını vurguladı.

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