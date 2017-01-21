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Adana ASKİ: 75 - İstanbul Üniversitesi: 82
BASKETBOL

Adana ASKİ: 75 - İstanbul Üniversitesi: 82

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 14. haftasında İstanbul Üniversitesi, deplasmanda Adana ASKİ'yi 82-75 yendi

21 Ocak 2017 Cumartesi, 16:53:16 Güncelleme: 16:56:11

ADANA ASKİ: 75 - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ: 82

SALON: Menderes
HAKEMLER: Ergin Sarı, Fatih Güler, Emrah Şatır

ADANA ASKİ: Asena Yalçın 7, Ezgi Manlacı 6, Clark 18, Öykü Taşkın, Gamze Zeren, Kübra Erat, Sujanova 6, Bentley 23, Warley 15, Tuğçe Murat
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ: White 7, Ayşe Okul, Putnina 20, Gizem Yavuz 15, İlayda Güner 1, Özlem Yenidünya, Cado 20, Ceyda Domaç, Hooper 19

1. PERİYOT: 16-21
DEVRE: 37-42
3. PERİYOT: 55-68

5 FAUL: 38.41 Kübra Erat (Adana ASKİ)

 

 

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