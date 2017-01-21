Tosyalı Toyo Osmaniye: 75 - Girne Üniversitesi: 60

TOSYALI TOYO OSMANİYE: 75 - GİRNE ÜNİVERSİTESİ: 60
SALON: Tosyalı Arena
HAKEMLER: Sertan Kırklar, Mustafa Akıllıoğlu, Kerem Yılmaz
TOSYALI TOYO OSMANİYE: Marina Baş 19, Williams 23, Nazlı Gökdemir 2, Gardner 10, Aysu Keskin 2, Tuğçe İnöntepe 6, Grinsven 13, Büşra Akgün
GİRNE ÜNİVERSİTESİ: Williams 13, Simay Karaman 4, Özge Yavaş 5, Knezevic 11, Krivacevic 13, Betül Erkoyuncu 5, Merve Aydın 3, Gajic 6, Ayşe Vural
1. PERİYOT: 16-19
DEVRE: 35-28
3. PERİYOT: 67-42
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER