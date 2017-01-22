Beşiktaş Sompo Japan-Anadolu Efes: 83-93

Salon: Beşiktaş Akatlar Arena

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Altuğ Köselerli, Serdal Ünal

Beşiktaş: Thompson 12, Muratcan Güler 5, Roll 7, Clark 5, Stimac 26, Erkan Veyseloğlu 12, Strawberry 3, Weems 13, Kenan Sipahi

Anadolu Efes: Granger 4, Maxim 16, Brown 13, Cedi Osman 18, Dunston 9, Honeycutt 8, Doğuş Balbay 2, Heurtel 13, Thomas 10

1. Periyot: 22-27

Devre: 42-49

3. Periyot: 68-72

5 faul alan: 35.47 Maxim

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede iki ekip de çok sayıda top kaybı yaşarken Cedi Osman'ın basketleriyle etkili olan Anadolu Efes, arayı açmaya çalıştı. Pota altında Stimac'la üretken olan Beşiktaş Sompo Japan, 7. dakikada Weemsin faul atışlarından bulduğu sayılarla skoru 17-17ye getirdi. Strawberry ile smaç denemesinde başarılı olamayan ve ardından gelen 6 sayıyı engelleyemeyen ev sahibi ekip, ilk çeyreği 27-22 geride tamamladı.

İkinci periyotta farkı azaltmaya çalışan Beşiktaş Sompo Japan karşısında dış atışlardan sayılar bulmayı başaran lacivert-beyazlılar, Thomas'ın üçlüğüyle 16. dakikada skoru 42-34 yaptı. Birçok pozisyondan eli boş dönen ve ribauntları alamayan siyah-beyazlılar rakibini savunmada karşılamakta başarılı olamadı. Kritik anlarda bulduğu üç sayılık basketlerle üstünlüğünü sürdüren Anadolu Efes, soyunma odasına 49-42 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte ilk sayısını Cedi Osman'ın üçlüğüyle bulan ve farkı yeniden 10 sayıya yükselten Anadolu Efes, hücumda üst üste yaptığı hatalarla farkı korumakta güçlük çekti. Karşılaşmanın 25. dakikası 61-54 lacivert-beyazlı takımın üstünlüğü ile geçilirken, Thopmsonla üst üste sayılar bulan Beşiktaş Sompo Japan, 27. dakikada farkı 2 sayıya indirdi (61-59). Ev sahibi ekip periyotun son dakikalarında öne geçmek için tüm çabasını ortaya koyarken, Anadolu Efes kritik anlarda bulduğu sayılarla üstünlüğünü korudu ve çeyreği 72-68 önde bitirdi.

Karşılaşmanın son bölümünde hücumda ve savunmada daha etkili hale gelen Anadolu Efes, peş peşe bulduğu basketlerle arayı yeniden açarak son 5 dakikaya 84-75 önde girdi. Savunma direncini korumaya çalışan Beşiktaş Sompo Japan ribauntlarda başarılı olsa da dış atışları engelleyemedi. Honeycuttın son dakikaya girilirken attığı üçlükle skoru 89-83 yapan lacivert-beyazlı ekip, karşılaşmadan 93-83 galip ayrıdı.