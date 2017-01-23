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Galatasaray Odeabank - Maccabi FOX maçı
BASKETBOL

Galatasaray Odeabank - Maccabi FOX maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Liginin 19. haftasında yarın sahasında İsrail temsilcisi Maccabi FOXu konuk edecek. Peki Galatasaray Odeabank - Maccabi FOX maçı ne zaman, saat kaçta?

23 Ocak 2017 Pazartesi, 11:46:28 Güncelleme: 11:48:58

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Liginin 19. haftasında yarın sahasında İsrail temsilcisi Maccabi FOXu konuk edecek. Peki Galatasaray Odeabank - Maccabi FOX maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY - MACCABI FOX MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Abdi İpekçi Spor Salonunda yapılacak maç, saat 20.00de başlayacak.

Basketbolda Avrupanın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda beklentilerin altında kalan sarı-kırmızılı ekip, 18 maçta 5 galibiyet, 13 yenilgiyle son sırada yer aldı. Son 6 maçında sadece 1 galibiyet elde edebilen Galatasaray Odeabank, taraftarı önünde, 6 galibiyetle 14. sırada bulunan rakibini yenmeyi hedefliyor.

Galatasaray Odeabank, Maccabi FOX ile sezonun ilk yarısında deplasmanda yaptığı ilk maçı 98-92 kaybetti. İsrail temsilcisiyle tarihinde 5 kez karşı karşıya gelen sarı-kırmızılı ekip, rakibine karşı galibiyet alamadı.

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