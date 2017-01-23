Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında yarın deplasmanda Rusya temsilcisi UNICS Kazan'a konuk olacak. Peki UNICS Kazan - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

UNICS KAZAN - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Rusya'nın Kazan şehrindeki Kazan Basketbol Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 19.00'da başlayacak

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan sarı-lacivertli ekip, 18 müsabakanın 11'ini kazanırken, 7'sini mağlubiyetle tamamladı. Fenerbahçe, aynı sayıda galibiyeti bulunan İspanya temsilcisi Baskonia'nın ardından 5. sırada yer aldı. Rus temsilcisi ise 7 galibiyetle 11. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında sahasında ağırladığı rakibine 81-73 mağlup oldu. Rus ekibiyle daha önce 3 kez karşılaşan sarı-lacivertli takım, sadece 1 galibiyet alabildi.

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