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Gülseren Gönül
BASKETBOL

Gülseren Gönül, son yolculuğuna uğurlandı

A Milli Kadın Basketbol Takımı formasını ilk giyen sporcular arasında yer alan Gönül, toprağa verildi

24 Ocak 2017 Salı, 15:56:29 Güncelleme: 18:53:22

Türk kadın basketbolunun sembol isimlerinden 66 yaşında vefat eden Gülseren Gönül, son yolculuğuna uğurlandı.

Gönül'ün cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'ndaki camide öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın formasını ilk giyen sporcular arasında yer alan Gönül'ün cenazesine, ailesinin yanı sıra Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Bahar Akgün, TBF Eğitim Kurulu Başkanı Seyfi Savaş, TBF Ankara İl Temsilcisi Yalçın Efe, federasyonun bazı yetkilileri ve takım arkadaşları katıldı.

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