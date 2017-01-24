MURATBEY UŞAK: 70 - ASVEL: 58

SALON: Uşak Üniversitesi

HAKEMLER: Srdan Dozai (Hırvatistan), Alexey Davydov (Rusya), Ademir Zurapovic (Bosna Hersek)

MURATBEY UŞAK: Auguste 8, Mesut Ademoğlu, Ali Berent Kavaklıoğlu, Berkay Candan 4, Harrison 9, Freimanis 23, Özcan Sürücü, Vasiliauskas 8, Görkem Sönmez, Hakan Demirel, Kairys, McKissic 18

ASVEL: Dragovic 6, Meacham, Uter 9, Lang 3, Bandja Sy 9, Hodge 12, Noua 15, Diawara, Kyungu, Nelson 4

1. PERİYOT: 17-18

DEVRE: 35-35

3. PERİYOT: 59-51

5 FAULLE ÇIKAN: 36.08 Ali Berent Kavaklıoğlu (Muratbey Uşak)

DİSKALİFİYE: 37.55 Mesut Ademoğlu, Özcan Sürücü, McKissic, Harrison (Muratbey Uşak), 37.55 Nelson, Uter (ASVEL)

Bu sonuçla C Grubu'nu 6. sırada tamamlayan Muratbey Uşak, organizasyona veda ederken, FIBA Avrupa Kupası son 16 turunda mücadele etme hakkı kazandı.

Karşılaşmanın 3. dakikası 6-6 eşitlikle geçilirken, konuk ekip, 5. dakikayı 12-6 önde tamamladı. Muratbey Uşak, çeyreğin kalan bölümünde farkı azaltsa da ASVEL, Bandja Sy'ın sayılarıyla ilk periyodu 18-17 üstün bitirdi.

İkinci periyotta Muratbey Uşak, hücumda daha etkili bir oyun ortaya koydu. Müsabakanın 15'inci dakikası 27-26 Muratbey Uşak'ın üstünlüğüyle geçilirken, takımlar soyunma odasına 35-35'lik eşitlikle gitti.

Karşılık basketlerle başlayan üçüncü periyotta Muratbey Uşak, 25. dakikayı 47-42 önde geçti. Çeyreğin kalan bölümünde aradaki farkı açan ev sahibi ekip, McKissic ve Freimanis'in sayılarıyla final periyoduna 61-55 önde girdi.

Son çeyrekte etkili oyununu sürdüren Muratbey Uşak, müsabakadan 70-58 galip ayrıldı.

Bu arada karşılaşmanın son periyodunda ASVEL'den Uter ile Muratbey Uşak'tan Harrison arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Olayların yatıştırılmasının ardından pozisyonun tekrarını izleyen hakemler, Muratbey Uşak'tan Mesut Ademoğlu, Özcan Sürücü, McKissic ve Harrison'ı, ASVEL'den ise Nelson ile Uter'i diskalifiye etti.

Maçın en skorer ismi 23 sayıyla Muratbey Uşak'tan Freimanis oldu.