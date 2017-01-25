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Kataja - Pınar Karşıyaka
BASKETBOL

Kataja: 73 - Pınar Karşıyaka: 83

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 14. ve son hafta maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Finlandiya'nın Kataja takımını 83-73 mağlup etti

25 Ocak 2017 Çarşamba, 01:35:33 Güncelleme: 01:36:37

 

Karşılaşmanın ilk periyodunu 27-21 geride tamamlayan Pınar Karşıyaka, oyunun kontrolünü ele geçirdiği ikinci çeyreğin sonunda soyunma odasına 44-36 önde gitti.

Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren Pınar Karşıyaka, üçüncü periyodunu 61-54 önde bitirdiği karşılaşmadan 83-73 galip ayrıldı.

Pınar Karşıyaka, bu sonuçla grup maçlarını 9 galibiyetle tamamladı. Organizasyonda gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Pınar Karşıyaka, play-off turunda mücadele edecek.

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