Adana ASKİ'ye yeni salon

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Adana ASKİ Başkanı Rahmi Pekar, genel menajer Fatih Yücel, teknik ekip ve sporcular, Sözlü'yü ziyaret etti.



Sözlü, burada yaptığı konuşmada, uzun yıllardır sporun her branşına destek verip sporla iç içe olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Basketbolda ise 17 yıllık bir geçmişimiz var. Önce Ceyhan Belediyespor, daha sonra Adana'da Adana ASKİ olarak basketbolun içinde kaldık. Adana ASKİ'ye şu anda çok güzel bir tesis yapıyoruz. İnşallah gelecek yıl maçlarını, belediyemiz tarafından yapılan Atatürk Spor Salonu'nda oynayacaklar. Bu salon aynı zamanda kulübün idari binası olarak da kullanılacak. Adana'ya spor tesisleri kazandırmaya devam edeceğiz. Adana ASKİ bu yıl mütevazı kadrosuna rağmen sezona iyi başladı, iyi de devam ediyor. Başarılarının devamını dilerim."



Adana ASKİ Başkanı Rahmi Pekar da Sözlü'nün aynı zamanda kulübün onursal başkanlığı görevini de yürüttüğünü bildirerek, "Kendisi spora büyük hizmet etmiş, federasyonlarda yöneticilik yapmış bir insan. Onun desteği ile daha ileriye gideceğiz. Adana'ya kazandırdığı Atatürk Spor Salonu şehrimizin en büyük spor salonu olacak. Böylece altyapıya daha çok yöneleceğiz. Adana'nın çocuklarını yetiştirip spora kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

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