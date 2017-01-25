Gaziantep Basketbol: 92 - Elan Chalon: 80

Salon: Şahinbey Karataş

Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Sergey Krug (Rusya), Branislav Mrdak (Sırbistan)

Gaziantep Basketbol: Rautins 12, Altan Erol, Denmon 26, Ruzic 16, Cherry 15, Balazic 23, Erden Eryüz

Elan Chalon: Harris 7, Fall 8, Roberson 13, Clark 25, N'Zeulie 12, Loum 5, Pitard 2, Bouteille 6, Marshall 2

1. Periyot: 24-22

Devre: 57-37

3. Periyot: 84-54

Beş faulle çıkan: 39.41 Pitard (Elan Chalon)

Gaziantep Basketbol, FIBA Erkekler Avrupa Kupası K Grubu 6. ve son hafta maçında konuk ettiği Fransız temsilcisi Elan Chalon'u 92-80 yendi.

Gaziantep Basketbol, bu sonuçla grubu 5 galibiyet ve averajla ikinci sırada tamamladı. Organizasyonda gruplarını ikinci sırada tamamlayan en iyi 2 takım arasına giren Gaziantep Basketbol, son 16 turuna yükseldi.

Karşılaşmanın ilk periyodunu 24-22 önde tamamlayan Gaziantep Basketbol, ikinci periyotta farkı açarak soyunma odasına 57-37 üstün gitti.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, 3. periyodu 84-54 önde tamamladı. Maçın final periyodunda konuk ekip farkı azaltsa da Gaziantep Basketbol, sahadan 92-80 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi Gaziantep Basketbol adına 26 sayı kaydeden Denmon oldu.