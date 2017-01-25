Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 14. ve son haftasında Beşiktaş Sompo Japan, Alman ekibi MHP Riesen'i 88-85 yendi. Liderliği daha önce garantileyerek son 16 turunda mücadele hakkı kazanan siyah-beyazlı takım, grup maçlarını 12 galibiyetle tamamladı. MHP Riesenise 6. yenilgisini aldı.

Beşiktaş Sompo Japan- MHP Riesen: 88-85

Salon: Beşiktaş Akatlar Arena

Hakemler: Vicente Bulto (İspanya), Radomir Vojinovic (Karadağ), Borys Shulga (Ukrayna)

Beşiktaş Sompo Japan: Kenan Sipahi 3, Weems 6, Roll 14, Strawberry 16,Stimac 17, Thompson 7, Sertaç Şanlı 7, Clark 14, Erkan Veyseloğlu, Doğan Şenli,Muratcan Güler 2, Şafak Edge 2

MHP Riesen: Cotton 9, Martin 11, Trice 11, Hammonds 8, Thiemann 2,Cooley 12, Breunig 3, Toppert 9, Loesing 8, Crawford 12

1. Periyot: 24-22

Devre: 42-33

3. Periyot: 61-55

Beş faulle çıkan: 39.53 Cooley (MHP Riesen)

Karşılaşmaya Beşiktaş Sompo Japan iyi başladı, 6.dk’yı 15-9 önde geçti. Periyot sonuna kadar dengeyi kuran Ludwigsburg skoru 24-22 yapsa siyah beyazlılar ilk çeyreği önde kapattı.

İkinci periyotun başına fırtına gibi giren Beşiktaş Sompo Japan skoru 34-22’ye getirince Ludwigsburg molası geldi. Periyot sonlanana kadar iyi oyununu devam ettiren Beşiktaş Sompo Japan soyunma odasına 42-33’lük skorla önde gitmeyi başardı.

İkinci yarı oyunun geri kalanı gibi başladı. Beşiktaş Sompo Japan oyunu hep 10 sayı bandında tutmaya çalıştı. Çeyreğin son dakikalarında oyundaki kontrolünü kaybeden kara kartal son çeyreğe 61-55 önde girdi.

Son periyotta Ludwigsburg farkı 4 sayıya kadar indirmeyi başardı, 64-60. Bitime son 2.5 dakika kala fark 77-75 ile 2 sayıya indi. Bitime 1 dakika kala skor 81-80’e geldi. Ancak son hücumlarda hata yapmayan ev sahibi maçı da kazandı.

Beşiktaş Sompo Japan’de Stimac 17 sayı 12 ribaunt, Strawberry 15 sayı 5 ribaunt 3 asist ile öne çıkan isimler oldular.

Bu skorla Beşiktaş Sompo Japan 12.galibiyetini alırken Ludwigsburg 6.kez sahadan mağlup ayrıldı.