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Bakken Bears: 68 - Banvit: 92
BASKETBOL

Bakken Bears: 68 - Banvit: 92

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Banvit, deplasmanda Danimarka ekibi Bakken Bears'i 92-68 mağlup etti

26 Ocak 2017 Perşembe, 01:07:47 Güncelleme: 01:44:39

Bakken Bears: 68 - Banvit: 92

Salon: Aarhus Arena

Hakemler: Haris Bijedic (Bosna Hersek), Francisco Arana (İspanya), Gellert Kapitany (Macaristan)

Bakken Bears: Darboe 2, Akoon-Purcell 13, Laerke 17, Sahlertz, Kitsing 2, Kristensen, Iversen 2, Gesell 8, Christoffersen 3, Thibault, Loewenstein, Williamson 21

Banvit: Kulig 4, Hasan Emir Gökalp, Metehan Akyel 11, Merthan Mutlu 5, Furkan Korkmaz 7, Doğukan Sönmez 4, Muric 5, Tolga Geçim 6, Orelik 13, Vidmar 12, Chappell 9, Theodore 16

1. Periyot: 8-23

Devre: 26-46

3. Periyot: 47-74

Beş faulle çıkan: 37.10 Doğukan Sönmez (Banvit)

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 14. ve son hafta maçında Banvit, deplasmanda Danimarka'nın Bakken Bears ekibini 92-68 mağlup etti.

Banvit, bu sonuçla grubu 11 galibiyetle 2. sırada tamamladı. Organizasyonda gruplarını ikinci sırada tamamlayan en iyi 3 takım arasında yer alan Balıkesir temsilcisi, son 16 turuna adını yazdırdı.

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