Haftanın MVP'si Ioannis Bourousis

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Panathinaikos Superfoods'un evinde Barcelona Lassa'yı 71-65 yendiği maçta 31 verimlilik puanıyla oynayan Bourousis, sezonun 19. haftasında MVP ödülüne layık görüldü.



Karşılaşmada 14 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yapmasının yanı sıra 3 asist ve 2 blokla oynayan Yunan oyuncu, kariyerinde 8'inci kez MVP seçildi.



Sırbistan ekibi Kızılyıldız MTS forması giyen oyun kurucu Stefan Jovic, takımının deplasmanda İspanya temsilcisi Baskonia'yı 87-69 yendiği maçta topladığı 29 verimlilik puanıyla MVP değerlendirmesinde ikinci sırayı aldı. Sırp basketbolcu, maçta 18 sayı, 12 asist ve 4 top çalmalık performans sergiledi.



MVP değerlendirmesinde bu iki basketbolcuyu, 28'er verimlilik puanıyla İspanyol ekibi Real Madrid'in pivotu Gustavo Ayon ve Rus temsilcisi UNICS Kazan'dan Artsiom Parakhouski takip etti.





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