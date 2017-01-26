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Ioannis Bourousis
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Haftanın MVP'si Ioannis Bourousis

THY Avrupa Ligi'nde Yunanistan temsilcisi Panathinaikos Superfoods'un pivotu Ioannis Bourousis, 19. haftanın en değerli oyuncusu oldu

26 Ocak 2017 Perşembe, 16:23:08 Güncelleme: 16:25:07

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Panathinaikos Superfoods'un evinde Barcelona Lassa'yı 71-65 yendiği maçta 31 verimlilik puanıyla oynayan Bourousis, sezonun 19. haftasında MVP ödülüne layık görüldü.

Karşılaşmada 14 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yapmasının yanı sıra 3 asist ve 2 blokla oynayan Yunan oyuncu, kariyerinde 8'inci kez MVP seçildi.

Sırbistan ekibi Kızılyıldız MTS forması giyen oyun kurucu Stefan Jovic, takımının deplasmanda İspanya temsilcisi Baskonia'yı 87-69 yendiği maçta topladığı 29 verimlilik puanıyla MVP değerlendirmesinde ikinci sırayı aldı. Sırp basketbolcu, maçta 18 sayı, 12 asist ve 4 top çalmalık performans sergiledi.

MVP değerlendirmesinde bu iki basketbolcuyu, 28'er verimlilik puanıyla İspanyol ekibi Real Madrid'in pivotu Gustavo Ayon ve Rus temsilcisi UNICS Kazan'dan Artsiom Parakhouski takip etti.

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