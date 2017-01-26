Fenerbahçe: 85 - Galatasaray Odeabank: 80 | MAÇ SONUCU

THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe'yle Galatasaray Odeabank, Ülker Sports Arena'da karşılaştı. Ev sahibi Fenerbahçe, ezeli rakibini 85-80 yendi.

Fenerbahçe mücadeleye Vesely, Antic, Nunnaly, Datome, A.Muhammed ilk 5'iyle başladı. Galatasaray Odeabank ise Fitipaldo, Sinan Güler, Schilb, Micov, Pleiss ilk 5'iyle maça çıktı.

FENERBAHÇE: 85 - GALATASARAY ODEABANK: 80

SALON: Ülker Sports Arena

HAKEMLER: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Carmelo Paternico (İtalya), Josip Radojkovic (Hırvatistan)



FENERBAHÇE: Ali Muhammed 17, Nunnally 5, Kalinic, Datome 14, Vesely 20, Bogdanovic 14, Sloukas 9, Antic, Ahmet Düverioğlu 6

GALATASARAY ODEABANK: Fitipaldo 5, Sinan Güler 17, Schilb 21, Micov 14, Pleiss 9, Göksenin Köksal 1, Diebler 6, Daye, Tyus 7



1. PERİYOT: 19-27

DEVRE: 41-54

3. PERİYOT: 64-66



5 FAUL: 36.25 Fitipaldo (Galatasaray Odeabank)





MAÇTAN NOTLAR

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray Odeabank'ı konuk eden Fenerbahçe'de ABD'li basketbolcu Ekpe Udoh, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Sarı-lacivertli takımın, Kızılyıldız MTS ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan pota altı oyuncusu, Avrupa Ligi'ndeki Panathinaikos Superfoods ve UNICS Kazan maçları ile Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ndeki Halk Enerji TED Ankara Kolejliler müsabakasında da forma giyememişti.

Galatasaray Odeabank'ta ise Emir Preldzic sakatlığı sebebiyle kadroya alınmadı.



BENNETT İLE FİTİPALDO'NUN DERBİ HEYECANI

Ülker Sports Arena'da oynanan karşılaşmada, iki takımın yeni transferleri kadroda şans buldu. Fenerbahçe'nin Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Brooklyn Nets'ten transfer ettiği Kanadalı basketbolcu Bennett, derbi mücadelesinde başantrenör Zeljko Obradovic'ten şans bekledi.



Galatasaray Odeabank'ın Uruguaylı oyuncusu Bruno Fitipaldo da Fenerbahçe'ye karşı ilk kez forma giydi.



FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Sarı-lacivertli taraftarlar, derbi karşılaşmasına büyük ilgi gösterdi.



Ülker Sports Arena tribünlerini tamamen dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla oyunculara büyük destek verdi. Taraftarlar, maç öncesi Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman'ı ıslıklarla protesto ederken, Obradovic lehine tezahüratlarda bulundu. Öte yandan, Fenerbahçe Futbol Takımı'nın oyuncuları Volkan Demirel, Mehmet Topal, Alper Potuk ve Salih Uçan da maçı izleyenler arasında yer aldı.



AVRUPA KUPALARINDAKİ İKİNCİ MAÇ

Fenerbahçe ile Galatasaray Odeabank, Avrupa kupalarında ikinci kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında Avrupa Ligi'nin ilk yarısında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, sarı-lacivertli ekibin 103-87 üstünlüğüyle sona ermişti.



OBRADOVIC İLE ATAMAN 32. KEZ RAKİP

Fenerbahçe'nin başantrenörü Zeljko Obradovic ile Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, 32. kez karşılaştı.



İki tecrübeli çalıştırıcının takımları arasında oynanan maçlarda Sırp başantrenör Obradovic 20, Ataman ise 11 kez galibiyet sevinci yaşadı. İki deneyimli başantrenörün takımları arasında Avrupa Ligi'nde oynanan 10 maçın 7'sini Obradovic'in, 3'ünü ise Ataman'ın ekipleri kazandı.



DERBİDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Karşılaşmanın oynandığı Ülker Sports Arena ve civarında alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekti. Emniyet güçleri, salon etrafında yoğun güvenlik önlemleri alırken, salon çevresindeki yollar araç trafiğine kapatıldı.