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Göksenin Köksal
BASKETBOL

Göksenin Köksal'dan Melih Mahmutoğlu'na cevap!

Galatasaray Odeabank'ın tecrübeli oyuncusu Göksenin Köksal, Fenerbahçe derbisi sonrası Melih Mahmutoğlu'nun açıklamalarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu

27 Ocak 2017 Cuma, 12:26:54 Güncelleme: 12:32:15

THY Euroleague'in 20. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Galatasaray Odeabank'ı 85-80 mağlup etti.

Karşılaşmadan önce sarı-lacivertli basketbolcu Melih Mahmutoğlu'nun kulüp televizyonuna yaptığı açıklamalar sarı-kırmızılı camia tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Maçtan sonra Göksenin Köksal da sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Mahmutoğlu'nun açıklamalarına cevap verdi.

Göksenin Köksal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Öncelikle bugün çok iyi oynayıp kazanamadığımız için Büyük Galatasaray Taraftarı'ndan özür dileriz. Melih Mahmutoğlu'nun bu ülkenin gururu Ergin Ataman ve benim hakkımda yaptığı üstü kapalı çıkar amaçlı açıklamaların ardından başta can kardeşim Ömer Saral olmak üzere bize destek olan bütün sevenlerimize teşekkür ederim!"

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