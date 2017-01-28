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THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerlisi Jan Vesely

Fenerbahçe'nin Çek basketbolcusu Vesely, THY Avrupa Ligi'nde 20. haftanın en değerli oyuncusu seçildi

28 Ocak 2017 Cumartesi, 16:04:40 Güncelleme: 16:07:31

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin pivotu Jan Vesely, 20. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin evinde Galatasaray Odeabank'ı 85-80 yendiği maçta 30 verimlilik puanıyla oynayan Vesely, sezonun 20. haftasında MVP ödülüne layık görüldü.

Karşılaşmayı 20 sayı, 7 ribaunt ve 1 asistle tamamlayan Çek pivot, iki sayılık atışlarda 9'da 8, serbest atışlarda 8'de 4 isabetle oynadı.

Yunan ekibi Olympiakos'un basketbolcusu Khem Birch, 27 verimlilik puanıyla ikinci oldu. Kanadalı pivot, takımının Brose Bamberg'i 83-77 yendiği maçta 15 sayı ve 14 ribauntla "double-double" yaptı.

Anadolu Efes'in oyun kurucusu Thomas Heurtel ise 27 verimlilik puanı almasına rağmen takımının CSKA Moskova'ya 80-77 yenilmesi nedeniyle üçüncü sırada yer aldı. Fransız oyuncu 24 sayı, 4 asist ve 3 ribauntluk performans sergiledi.


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