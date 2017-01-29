STBL HABERLERİ
29 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Yeşilgiresun Belediyespor
BASKETBOL

Yeşilgiresun Belediyespor, Metin Türen'i kadrosuna kattı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor, Darüşşafaka Doğuş'tan Metin Türen'i transfer etti

29 Ocak 2017 Pazar, 11:41:15 Güncelleme: 11:44:59

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Metin Türen transferine karşılık olarak Okben Ulubay'ın Darüşşafaka Doğuş'tan çok ciddi teklifi aldığı, hem oyuncunun hem de kulübün menfaati doğrultusunda bu transfere de onay verildiği belirtildi.

Okben'in karşılığında Darüşşafaka Doğuş'tan Metin Türen'in yeşil-beyazlı kadroya dahil edildiği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Darüşşafaka Doğuş'tan, A milli kadroda forma giyen Metin Türen kardeşimizi renklerimize katmış bulunmaktayız. Sezon başında kendisini transfer etmek için çok çaba göstermiştik, ancak oyuncunun sözleşmesi devam ettiği için mümkün olmamıştı. Bu transferin hem kendisi hem de kulübümüz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

Açıklamada, Okben Ulubay'a Yeşilgiresun Belediyespor'a yaptığı katkılardan dolayı da teşekkür edildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Ünlülerin anneleri
FİSKOS

Annesini kardeşi sandılar
Günün transfer haberleri (29 Ocak 2017)
FUTBOL

Fenerbahçe'den intikam aldı!
Şimdi neredeler?
FUTBOL

İşte Sinan Bolat'ın yeni takımı!
Futbol dünyasının ünlü isimlerinin zaman içindeki değişimi...
FUTBOL

Rıdvan Dilmen'in o fotoğrafı ortaya çıktı!