Yakın Doğu Üniversitesi: 76 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 71
Salon: Caferağa
Hakemler: Tekin Özübir, Musa Kazım Çetin, Yaşam İssi
Yakın Doğu Üniversitesi: Robinson 11, Bride 15, Vandersloot 19, Bahar Çağlar 8, Hoyyingsvorth 14, Olcay Çakır Turgut 8, Vajda 1
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 25, Snytsina 11, Hurst 5, Bahar Öztürk 13, Gamze Takmaz 11, Stankovic 6, Melike Tuğba Oral
1. Periyot: 11-14
Devre: 35-25
3. Periyot: 56-48
Beş faulle çıkan: 37.34 Snytsina (Hatay Büyükşehir Belediyespor)
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