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Yakın Doğu Üniversitesi: 76 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 71
BASKETBOL

Yakın Doğu Üniversitesi: 76 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 71

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 15. hafta maçında Yakın Doğu Üniversitesi, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 76-71 yendi

29 Ocak 2017 Pazar, 20:11:33 Güncelleme: 20:12:38

Yakın Doğu Üniversitesi: 76 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 71

Salon: Caferağa

Hakemler: Tekin Özübir, Musa Kazım Çetin, Yaşam İssi

Yakın Doğu Üniversitesi: Robinson 11, Bride 15, Vandersloot 19, Bahar Çağlar 8, Hoyyingsvorth 14, Olcay Çakır Turgut 8, Vajda 1

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 25, Snytsina 11, Hurst 5, Bahar Öztürk 13, Gamze Takmaz 11, Stankovic 6, Melike Tuğba Oral

1. Periyot: 11-14

Devre: 35-25

3. Periyot: 56-48

Beş faulle çıkan: 37.34 Snytsina (Hatay Büyükşehir Belediyespor)

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