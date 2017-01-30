Aktif basketbolculuk kariyerinde Chicago Bulls formasıyla 5 kez NBA şampiyonluğu yaşayan ve antrenörlüğünde de Golden State Warriors'u başarıdan başarıya koşturan Steve Kerr, dünyanın gündemine oturan Trump'ın göçmenlik kararnamesini yorumladı.

Portland Trail Blazers karşısında 113-111 kazandıkları karşılaşmanın ardından konuşan Kerr, uygulama için "korkunç bir fikir" dedi. Kerr sözlerine şöyle devam etti:

Babasını teröre kurban vermiş biri olarak, teröre karşı mücadeleyi bu ülkeye gelmek isteyenleri uzaklaştırarak, prensiplerimize karşı gelerek ve korku yaratarak gerçekleştirmek yanlış yolda gitmek demektir. Bilakis öfke ve terörü besliyor olabiliriz. Bu şoke edici, korkunç bir fikir. Karardan etkilenen herkesin duygularını paylaşıyorum. Aileler ayrı düşüyor ve büyük resimde dünyanın güvenliği için endişeleniyorum.

Steve Kerr henüz 18 yaşındayken, Beyrut'ta Amerikan Üniversitesi rektörlüğünü görevini yürüten babası Malcolm Kerr'i bir terör saldırısında kaybetmiş Steve Kerr'in büyükbabası Stanley Kerr de Ortadoğu konusundaki araştırmalarıyla biliniyordu.