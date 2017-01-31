THY Avrupa Ligi'nde Sırp ekibi Kızılyıldız MTS'nin pivotu Ognjen Kuzmic, ocak ayının en değerli oyuncusu (MVP) oldu.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Sırp basketbolcu Kuzmic, ocak ayında oynadığı 5 maçın tamamını kazanan Kızılyıldız MTS'de sergilediği performansla MVP ödülüne layık görüldü.
Ocak ayında çıktığı karşılaşmalarda 11,6 sayı, 8 ribaunt ve 1 asist ortalamaları yakalayan 26 yaşındaki Kuzmic, 17,8 verimlilik puanıyla oynadı.
Fenerbahçe karşısında 21 sayıyla kariyer rekoru kıran Kuzmic, Zalgiris ve Maccabi FOX'a sekizer, Baskonia'ya 11 ve Panathinaikos Superfoods'a 10 sayı attı.
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