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Emporio Armani Milano - Darüşşafaka Doğuş maçı
BASKETBOL

Emporio Armani Milano - Darüşşafaka Doğuş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Darüşşafaka Doğuş İtalyan ekibi Emporio Armani Milano'ya konuk olacak. Peki Emporio Armani Milano - Darüşşafaka Doğuş maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

01 Şubat 2017 Çarşamba, 11:46:53 Güncelleme: 11:48:37

Darüşşafaka Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında yarın İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milano takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Peki Emporio Armani Milano - Darüşşafaka Doğuş maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

EMPORIO ARMANI MILANO - DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Milano kentindeki Mediolanum Forum'da TSİ 22.45'te başlayacak karşılaşma BeIN Sports 3 ile TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Ligin son iki haftasında sırasıyla Anadolu Efes ile Litvanya'nın Zalgiris takımına mağlup olarak önemli bir avantajı kaçıran Darüşşafaka Doğuş, 10'ar galibiyet ve mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor.

Son maçında İspanya'nın Real Madrid takımına deplasmanda 94-89 yenilen EA7 Emporio Armani Milano'nun ise lige 6 galibiyeti ve 14 mağlubiyeti bulunuyor.

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