Fenerbahçe’nin sakatlıktan yeni kurtulan ve kısa sürede eski formuna kavuşarak Sarı-Lacivertli taraftarları sevindiren Sırp forveti Bogdan Bogdanovic, Kanarya ile yine 3 hedefe kilitlendiklerini söyledi.



Fenerbahçe dergisinin şubat sayısına röportaj veren 24 yaşında ve 1.98 boyundaki ünlü şutör, sakatlık sürecinin kendisi için zor geçtiğini, sık yaşamadığı bir durumla karşılaşması dolayısıyla oldukça zorlandığını ifade ederek, “Bu süreç benim için fiziksel değil ama psikolojik olarak daha zor geçti” dedi.



SAKATLIKTAN İYİ DÖNDÜ

Sahalara döndüğü ilk maçta Beşiktaş Sompo Japan deplasmanında sanki hiç ara vermemiş izlenimi bırakan, 19 sayıyla takımını sırtlayan Bogdanovic, ardından hem Euroleague hem de ligde ara vermeden takımına katkı vermeye devam etmişti.



Bogdanovic, dergiye verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:



‘TARAFTAR İTİCİ GÜCÜM’

“Sakatlık benim sık yaşadığım bir olay değildi. Profesyonel anlamda basketbol oynamaya başladığım günden bu yana bu kadar uzun bir ara vermemiştim. Ancak taraftarımız sakatlıktan en kısa sürede dönmem konusunda benim için itici bir güç oldu. Sahaya çıktığımda da inanılmaz bir sevgi gösterisi vardı. Bunun çok özel olduğunu düşünüyorum.”



‘OBRA’NIN KALMASI ÖNEMLİ’



“Coach Zeljko Obradovic’le çok özel bir diyaloğum var ve onun burada kalacak olması çok önemli. Başta coach ve teknik ekip olmak üzere taraftarımızı, kulübümü, buradaki insanları çok seviyorum. Şu an sezona ve hedeflerimizi tamamlamaya konsantre olmuş durumdayım. Benim için önemli olan; Fenerbahçe ile bu sezon kazanacağım başarılar ve kaldıracağım kupalardır. Kızılyıldız deplasmanında, eski bir Partizan oyuncusu olmam nedeniyle olumsuz tezahüratlar vardı. Ama bu benim için ekstra bir motivasyon aracı oldu. Binlerce kişinin yaptığı olumsuz tezahüratlar, hedeflenilenin aksine, beni maça daha fazla motive ediyor.”

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