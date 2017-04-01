Beşiktaş Sompo Japan: 84 - Best Balıkesir: 75

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: 84 - BEST BALIKESİR: 75

SALON: Beşiktaş Akatlar Arena

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Kaan Büyükçil, Önder Yılmaz

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Thompson 11, Roll 11, Strawberry 4, Clark 14, Sertaç Şanlı 12, Erkan Veyseloğlu 5, Stimac 11, Weems 16, Muratcan Güler, Kenan Sipahi

BEST BALIKESİR: Andrews 10, Nichols 6, Melih Yıldız 5, James 8, Ofoegbu 14, Kelley 15, Dorsey 14, Ümit Sonkol 3, Ahmet Ali Erdoğan, Pastal

1. PERİYOT: 23-15

DEVRE: 47-30

3. PERİYOT: 64-55

Beşiktaş Sompo Japan, bu sonuçla 19. galibiyetine ulaştı. Ligden düşmeme mücadelesi veren Best Balıkesir ise 19. yenilgisini aldı.

Karşılaşma siyah-beyazlı takımın Galatasaray Odeabank ile yaptığı maçta yaşanan taraftar olayları nedeniyle seyircisiz oynandı.

Beşiktaş Sompo Japan, Roll ve Clark'ın sayılarıyla maça iyi başlasa da Melih Yıldız ve Ofoegbu'nun basketleriyle etkili olan Best Balıkesir, Nichols'ün serbest atıştan bulduğu basketlerle 6. dakikada 10-9 öne geçti. Clark'ın etkili olduğu bölümde 10-0'lık seri yakalayan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 23-15 önde bitirdi.

İkinci periyoda peş peşe bulduğu basketlerle başlayan ve farkı 3 sayıya indiren (23-20) Best Balıkesir'e kısa sürede 7-0'lık bir seriyle cevap veren Beşiktaş Sompo Japan, 14. dakikanın başında arayı yine açmayı başardı (30-20). Savunma direncini yükselten ve dönen topların da sahibi olan ev sahibi ekip, 7-0'lık bir seri daha yaparak skoru 42-24'e getirdi. Son dakikaya girilirken farkı 21 sayıya yükselten (47-26) siyah-beyazlılar soyunma odasına 47-30 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe daha etkili bir savunmayla başlayan Best Balıkesir, 10-0'lık bir seriyle arayı kapatmayı başarsa da kısa sürede toparlanan ev sahibi ekip, farkın daha da azalmasını engelledi. Skor üstünlüğünü koruyan siyah-beyazlılar, 27. dakikaya 59-46 önde girerken, karşılaşmanın üçüncü çeyreği Beşiktaş Sompo Japan'ın 64-55 üstünlüğü ile sona erdi.

Büyük çekişmeye sahne olan son çeyreğin ilk 4 dakikasında Best Balıkesir farkı 4 sayıya kadar düşürdü (68-64). Thompson ve Weems'in basketleriyle toparlanan Beşiktaş Sompo Japan, 37. dakikaya 81-67 önde girdi. Best Balıkesir 7-0'lık bir seri yaparak farkı yeniden azaltmayı başarsa da Beşiktaş Sompo Japan skor üstünlüğünün el değiştirmesine izin vermedi ve karşılaşmayı 84-75 kazandı.