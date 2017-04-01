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Yeşilgiresun Belediyespor - Pınar Karşıyaka
BASKETBOL

Yeşilgiresun Belediyespor: 81 - Pınar Karşıyaka: 82 | MAÇ SONUCU

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Yeşilgiresun Belediyespor'u normal süresi 74-74 biten maçta uzatma bölümü sonunda 82-81 yendi. Yeşilgiresun Belediyespor, bu sonuçla üst üste 3., toplamda ise 15. yenilgisini aldı. Pınar Karşıyaka ise üst üste 3. olmak üzere 13. galibiyetini elde etti

01 Nisan 2017 Cumartesi, 21:27:34 Güncelleme: 21:30:47

YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR: 81 - PINAR KARŞIYAKA: 82

SALON: Giresun 19 Eylül
HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Osman Sinan İşgüder, İbrahim Altıntaş

YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR: Armstead 18, Ledo 20, Enes Berkay Taşkıran 5, Emircan Koşut 4, Metin Türen, Doğuş Özdemiroğlu 10, Gill 18, Ivanov 5, İnanç Koç 1
PINAR KARŞIYAKA: Petway 4, Green 9, Brown 18, Ponitka 20, Owens 10, Summers 8, Muhammed Baygül 6, Soner Şentürk 3, Akif Egemen Güven 4

1. PERİYOT: 22-23
DEVRE: 33-42
3. PERİYOT: 53-56
NORMAL SÜRE: 74-74
5 FAULLE ÇIKANLAR: 36.22 Summers, 43.20 Owens (Pınar Karşıyaka)

Maça Yeşilgiresun Belediyespor, Gill'in iki sayılık basketiyle başlarken, Pınar Karşıyaka, 3. dakikayı 7-2'lik üstünlükle geçti. Pınar Karşıyaka, ilk periyodu da 23-22 önde tamamladı.

İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. Pınar Kaşıyaka, 6-0'lık seriyle 15. dakikayı 35-27 önde geçerken, soyunma odasına da 42-33 üstün gitti.

Müsabakanın ikinci yarısına da iyi başlayan Pınar Karşıyaka, Brown'ın basketleriyle çeyreğin başında farkı çift hanelere çıkardı: 35-45. Periyodun kalan bölümünde ev sahibi ekip farkı azaltırken, buna karşın İzmir temsilcisi final çeyreğine 56-53 önde girdi.

Son periyoda hızlı başlayan Yeşilgiresun Belediyespor, Gill ve Armstead'la bulduğu sayılarla 7-0'lık seri yakaladı ve 32. dakikada 60-56'lık skorla üstünlük kurdu. Karşılıklı basketlerle geçilen son çeyrekte ev sahibi takım son topu iyi kullanamayınca, normal süre 74-74'lük eşitlikle sona erdi ve maç uzatmaya gitti.

Uzatma bölümünün son saniyesine ev sahibi takım, 81-80 önde girdi. Bitime 1 saniye kala Pınar Karşıyaka'da Ponitka'nın basketi, konuk ekibe galibiyeti getirdi: 81-82.

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