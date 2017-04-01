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03 NİSAN 2017
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Trabzonspor Medical Park - Banvit
BASKETBOL

Trabzonspor Medical Park: 66 - Banvit: 75 | MAÇ SONUCU

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Banvit, deplasmanda Trabzonspor Medical Park'ı 75-66 yendi. Bu sonuçla, Trabzonspor Medical Park 16. yenilgisini alırken, Banvit 17. galibiyetine imza attı

01 Nisan 2017 Cumartesi, 21:32:28 Güncelleme: 21:43:38

TRABZONSPOR MEDICAL PARK: 66 - BANVİT: 75

SALON: Hayri Gür
HAKEMLER: Serkan Emlek, Halil Baldemir, Mehmet Şahin

TRABZONSPOR MEDICAL PARK: Lee 2, Hardy 7, Özgür Şahin, Mustafa Baştürk, Gutierrez 10, Erol Can Çinko 6, Dusan Cantekin 6, Wright 12, Ozan Odabaşı, Kadji 13, Moody 10
BANVİT: Muric 5, Kulig 8, Tolga Geçim 3, Orelik 24, Metehan Akyel, Merthan Mutlu 1, Vidmar, Chappell, Furkan Korkmaz 15, Theodore 19

1. PERİYOT: 22-19
DEVRE: 37-35
3. PERİYOT: 50-51

Karadeniz ekibi, maça Kadji ve Moody'nin isabetli atışlarıyla hızlı başladı. Konuk takım, Theodore ve Orelik'in sayılarıyla farkı kapatmaya çalışsa da ev sahibi Trabzonspor Medical Park, ilk periyodu 22-19 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte Orelik'in isabetli atışlarıyla skorda rakibini yakalamaya çalışan Banvit karşısında Trabzonspor Medical Park, devreyi 37-35 önde kapattı.

Üçüncü periyotta, Furkan Korkmaz ve Theodore'un isabetli atışlarıyla üstünlüğü ele alan konuk takım, son periyoda 51-50 üstün girdi. Son çeyrekte Orelik, Theodore ve Kulig ile etkili olan Banvit, salondan 75-66 galip ayrıldı.

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