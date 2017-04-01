Trabzonspor Medical Park: 66 - Banvit: 75 | MAÇ SONUCU

TRABZONSPOR MEDICAL PARK: 66 - BANVİT: 75

SALON: Hayri Gür

HAKEMLER: Serkan Emlek, Halil Baldemir, Mehmet Şahin

TRABZONSPOR MEDICAL PARK: Lee 2, Hardy 7, Özgür Şahin, Mustafa Baştürk, Gutierrez 10, Erol Can Çinko 6, Dusan Cantekin 6, Wright 12, Ozan Odabaşı, Kadji 13, Moody 10

BANVİT: Muric 5, Kulig 8, Tolga Geçim 3, Orelik 24, Metehan Akyel, Merthan Mutlu 1, Vidmar, Chappell, Furkan Korkmaz 15, Theodore 19

1. PERİYOT: 22-19

DEVRE: 37-35

3. PERİYOT: 50-51

Karadeniz ekibi, maça Kadji ve Moody'nin isabetli atışlarıyla hızlı başladı. Konuk takım, Theodore ve Orelik'in sayılarıyla farkı kapatmaya çalışsa da ev sahibi Trabzonspor Medical Park, ilk periyodu 22-19 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte Orelik'in isabetli atışlarıyla skorda rakibini yakalamaya çalışan Banvit karşısında Trabzonspor Medical Park, devreyi 37-35 önde kapattı.

Üçüncü periyotta, Furkan Korkmaz ve Theodore'un isabetli atışlarıyla üstünlüğü ele alan konuk takım, son periyoda 51-50 üstün girdi. Son çeyrekte Orelik, Theodore ve Kulig ile etkili olan Banvit, salondan 75-66 galip ayrıldı.