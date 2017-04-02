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Atlanta Hawks, Jimmy Butler'ı durduramadı

NBA'de Ersan İlyasova'nın 13 sayı attığı maçta Atlanta Hawks, deplasmanda Chicago Bulls'a 106-104 yenildi

02 Nisan 2017 Pazar, 10:09:21 Güncelleme: 10:12:28

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Ersan İlyasova'nın forma giydiği Atlanta Hawks, konuk olduğu Chicago Bulls'a 106-104 mağlup oldu.

NBA'de 5 maç oynandı. Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Chicago Bulls ile Atlanta Hawks karşı karşıya geldi.

Chicago Bulls son periyotta oynadığı üstün oyunla Atlanta Hawks'ı 106-104 yenerken, ev sahibi ekipte 33 sayı, 5 ribaunt, 8 asistle oynayan Jimmy Butler ve 25 sayı, 11 ribaunt, 6 asistlik performans sergileyen Rajon Rondo galibiyette önemli rol oynadı.

Atlanta Hawks'ta Dennis Schröder'in 29, Tim Hardaway Jr'ın 20 ve Dwight Howard ile milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın 13'er sayılık performansları mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'e 12 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR
Chicago Bulls-Atlanta Hawks: 106-104
Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers: 115-104
Brooklyn Nets-Orlando Magic: 121-111
Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings: 117-123
Portland Trail Blazers-Phoenix Suns: 130-117



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