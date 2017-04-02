İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 93 - Darüşşafaka Doğuş: 94

Salon: Cebeci

Hakemler: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Kerem Baki

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Calloway 4, Armand 24, Metecan Birsen 4, McCauley 12, Deniz Kılıçlı 3, Gagic 15, Markota 8, Klobucar 18, Uğur Dokuyan 5

Darüşşafaka Doğuş: Mehmet Yağmur 3, Wanamaker 29, Birkan Batuk 5, Moerman 5, Zizic 1, Furkan Aldemir 3, Wilbekin 16, Clyburn 18, Harangody 14, Okben Ulubay

1. Periyot: 28-20

Devre: 51-33

3. Periyot: 76-64

Beş faulle çıkan: 39.53 Armand (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Darüşşafaka Doğuş deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 94-93 mağlup etti. Bu sonuçla Darüşşafaka Doğuş ligdeki 17. galibiyetini alırken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor 15. kez yenildi.

Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip, Metecan Birsen, Armand ve Deniz Kılıçlı'nın kaydettiği basketlerle 2. dakikayı 7-0, 5. dakikayı 13-10 önde geçti. Karşılıklı basketlerle devam eden mücadelede rakibinin öne geçmesine izin vermeyen İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ilk çeyreği 28-20 üstün tamamladı.

İkinci periyoda Markota'nın boyalı alandan bulduğu basketle başlayan ev sahibi takım, 12. dakika farkı çift hanelere taşıdı: 30-20. Hücumda etkili oyununu Markota, Armand ve Klobucar ile devam ettiren lacivert-turunculu takım, 17. dakikada farkı 20 sayıya (45-25) çıkardı. Kalan sürede farkı koruyan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 51-33 önde gitti.

Maçın ikinci yarısı karşılıklı basketlerle başlarken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Armand'ın üç sayı çizgisinin gerisinden, McCauley'nin de pota altından ürettiği sayılarla 25. dakikayı 64-43 önde geçti. Birkan Batuk ve Wilbekin ile skor üreterek farkı indiren Darüşşafaka Doğuş karşısında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 3. çeyreği 76-64 önde bitirdi.

Son periyoda Harangody'nin üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle başlayan yeşil-siyahlılar, 31. dakikanın başında farkı tek haneye çekti: 76-67. Clyburn ve Birkan Batuk ile pota altından, Wanamaker ile de üç sayı çizgisinin gerisinden basket bulmaya devam eden konuk ekip, 36. dakikada farkı 2 sayıya (85-83) indirdi. Etkili oyununu sürdüren Darüşşafaka Doğuş, 39. dakikada 89-89'luk beraberliği yakaladı. Son dakikaları çekişmeli geçen mücadelede Clyburn ve Wilbekin ile etkili olan konuk takım, bitime 7 saniye kala 94-91'lik üstünlük kurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, son saniyelerde Klobucar'ın kullandığı 4 serbest atıştan 2'sini kaçırınca, müsabaka Darüşşafaka Doğuş'un 94-93'lük galibiyetiyle sona erdi.

Darüşşafaka Doğuş adına 29 sayıyla oynayan Wanamaker maçın en skoreri olurken, konuk takımda Clyburn 18, Wilbekin 16 sayıyla mücadele etti. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da ise Armand'ın 24, Klobucar'ın 18 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.