Anadolu Efes: 84 - Gaziantep Basketbol: 96

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Özlem Yalman, Ahmet Ersan Ergüler, Ozan Çakar

Anadolu Efes: Granger 9, Doğuş Balbay, Honeycutt 16, Brown 8, Dunston 14, Heurtel 26, Can Maxim Mutaf 3, Thomas 8

Gaziantep Basketbol: Cherry 5, Denmon 26, Rautins 13, Haislip 13, Jefferson 25, Altan Erol 3, Alper Özcan 4, Ruzic, Balazic 7

1. Periyot: 25-24

Devre: 49-59

3. Periyot: 72-76

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Gaziantep Basketbol deplasmanda Anadolu Efes'i 96- 84 yendi.

Bu sonuçla 10 maçlık galibiyet serisi sona eren Anadolu Efes, 3. yenilgisini aldı. Lacivert-beyazlıların ligde sahasındaki 13 maçlık galibiyet serisi de bitti. Bu sezon ligde sahasında ilk kez kaybeden Anadolu Efes, taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon final serisinde Fenerbahçe karşısında 3 Haziran 2016'da 87-85'lik skorla almıştı.

Gaziantep Basketbol ise ligde 12. galibiyetini elde etti.

Karşılaşmaya üst üste basketler bularak 5-0'la başlayan Gaziantep Basketbol, boyalı alanda etkili oldu. Jefferson'un skorer oyunuyla konuk ekip ilk 6 dakikayı 18-11 önde geçti. Rautins'in 3 sayılık basketiyle 7. dakikada farkı çift hanelere çıkaran (11-21) Gaziantep Basketbol, üstünlüğünü çeyreğin sonuna taşıyamadı. Honeycutt'la etkili olan ve 3 sayı çizgisinin gerisinden isabetler bulan Anadolu Efes, ilk çeyreği 25-24 önde tamamladı.

Oldukça yüksek tempoda oynanan ikinci çeyrekte iki takım da sayı bulmakta zorlanmadı. Haislip, Jefferson ve Rautins'ı ön plana çıkaran konuk ekip, 15. dakikayı 42-38 önde bitirdi. Hızlı hücumlarla potaya giden ve farkı 18. dakikada tekrar çift hanelere çıkaran (42-53) Gaziantep Basketbol, soyunma odasına da 59-49 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte de frene basmayan Gaziantep Basketbol, özellikle hızlı hücumlardan bulduğu basketlerle 25. dakikada farkı 17 sayıya kadar yükseltti: 56-73. Heurtel ile Granger'ın sayılarıyla farkı eritmeye başlayan Anadolu Efes, savunma sertliğini artırdı. Lacivert-beyazlılar çeyreğin sonunda farkı 4'e kadar indirdi ve Gaziantep Basketbol final periyoduna 76-72 önde girdi.

Final periyodunun başında Heurtel'le üst üste 3 sayılık basketler bulan Anadolu Efes, 17 sayı farkı kapatarak öne geçti: 78-76. Jefferson'la boyalı alandan sayılar üreten Gaziantep temsilcisi son 2.5 dakikaya 90-82 üstün girdi. Son bölümde farkı daha da açan Gaziantep Basketbol, haftanın sürpriz sonucuna imza atarak Anadolu Efes'i deplasmanda 96-84 yendi.

Karşılaşmanın en skorer isimleri 26'şar sayı kaydeden Anadolu Efes'tn Thımas Heurtel ile Gaziantep Basketbol'dan Marcus Denmon oldu.

Anadolu Efes Kulübünden kitap kampanyası

Anadolu Efes Spor Kulübünün "Kütüphaneler Haftası" kapsamında üçüncü kez hayata geçirdiği "Bir Kitap da Sen Getir" kampanyasını bu maçta da uyguladı.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı kitap bağışı yapan basketbolseverler ücretsiz izledi.

Kampanya kapsamında 4 binden fazla kitap toplandığı belirtildi. Toplanan kitapların Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı aracılığıyla kısa süre içerisinde Türkiye'nin yedi bölgesindeki okullara dağıtılacağı kaydedildi.