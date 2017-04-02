İstanbul Üniversitesi: 86 - Canik Belediyespor: 101 | MAÇ SONUCU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ: 86 - CANİK BELEDİYESPOR: 101
SALON: Prf. Dr. Turgay Atasü
HAKEMLER: Murat Ciner, Seyhan Topaloğlu, Murat Tunç
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ: Kardelen Gezgin, White 32, Ayşe Okul 9, Putnina 16, Gizem Yavuz 14, İlayda Güner, Hooper 15
CANİK BELEDİYESPOR: Ceren Gökdemir 3, Fatma Ata, Eldebrink 24, Ayşe Pelin Gürçavdı 6, Tuğba Taşçı 2, Hülya Çoklar 12, Murphy 27, Mircheva 27
1. PERİYOT: 18-24
DEVRE: 36-46
3. PERİYOT: 54-61
NORMAL SÜRE: 81-81
5 FAULLE ÇIKAN: 35.36 Ayşe Pelin Gürçavdı (Canik Belediyespor)
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