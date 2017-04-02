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İstanbul Üniversitesi - Canik Belediyespor
BASKETBOL

İstanbul Üniversitesi: 86 - Canik Belediyespor: 101 | MAÇ SONUCU

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Canik Belediyespor, deplasmanda normal süresi berabere biten maçta İstanbul Üniversitesi'ni uzatmada 101-86 yendi

02 Nisan 2017 Pazar, 21:37:32 Güncelleme: 21:40:41

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ: 86 - CANİK BELEDİYESPOR: 101

SALON: Prf. Dr. Turgay Atasü
HAKEMLER: Murat Ciner, Seyhan Topaloğlu, Murat Tunç

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ: Kardelen Gezgin, White 32, Ayşe Okul 9, Putnina 16, Gizem Yavuz 14, İlayda Güner, Hooper 15
CANİK BELEDİYESPOR: Ceren Gökdemir 3, Fatma Ata, Eldebrink 24, Ayşe Pelin Gürçavdı 6, Tuğba Taşçı 2, Hülya Çoklar 12, Murphy 27, Mircheva 27

1. PERİYOT: 18-24
DEVRE: 36-46
3. PERİYOT: 54-61
NORMAL SÜRE: 81-81
5 FAULLE ÇIKAN: 35.36 Ayşe Pelin Gürçavdı (Canik Belediyespor)

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