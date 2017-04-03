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Nocioni
BASKETBOL

Nocioni emekliye ayrılıyor

İspanyol ekibi Real Madrid'in Arjantinli oyuncusu Andres Nocioni sezon sonunda basketbolu bırakacağını duyurdu

03 Nisan 2017 Pazartesi, 14:00:39 Güncelleme: 14:04:11

İspanya Basketbol Ligi ekiplerinden Real Madrid'in Arjantinli oyuncusu Andres Marcelo Nocioni sezon bitiminde emekliye ayrılacağını açıkladı.

Nocioni, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, herkese teşekkür ettiğini belirterek, sezon sonunda basketbola veda edeceğini bildirdi.

Her zaman dürüst olduğunu ve basketbolu tutkuyla oynadığını aktaran 37 yaşındaki forvet oyuncusu, "Oynadığım gibi yaşadım." ifadesini kullandı.

Arjantinli basketbolcu, 2014'ten beri oynadığı Real Madrid ile 2015'te THY Avrupa Ligi'ni kazanmış ve Dörtlü Final'in en değerli oyuncusu ödülünü elde etmişti. Nocioni, kariyerinde Chicago Bulls, Sacramento Kings, Philadelphia 76ers gibi Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinde de forma giydi.

 

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