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04 NİSAN 2017
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Minnesota Timberwolves - Portland Trail Blazers
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Minnesota Timberwolves: 110 - Portland Trail Blazers: 109 | MAÇ SONUCU

NBA'de Batı Konferansı mücadelesinde Minnesota Timberwolves ağırladığı Portland Trail Blazers'ı 110-109 mağlup etti

04 Nisan 2017 Salı, 10:31:55 Güncelleme: 10:35:30

Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Portland Trail Blazers, deplasmanda Minnesota Timberwolves ile karşı karşıya geldi.

Timberwolves, Blazers'ı 110-109 yenerken, ev sahibi ekipte 34 sayı, 12 ribaunt ile oynayan Karl-Anthony Towns ve 29 sayı, 3 ribauntluk performans sergileyen Andrew Wiggins galibiyette önemli rol oynadı.

Portland Trail Blazers'ta Damian Lillard'ın 29 ve Al-Farouq Aminu'nun 20 sayılık performansları mağlubiyeti önleyemedi.

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