04 Nisan 2017 Salı, 10:38:46 | Güncelleme: 11:16:47
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Galatasaray'da bir devir sona eriyor... Erkek basketbol takımının başında bulunan Ergin Ataman, 5 yıllık Galatasaray macerasına sezon sonunda nokta koyacak.
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Geçtiğimiz yıl EuroCup'ı kazanarak sarı kırmızılılara basketbolda tarihinin en büyük başarılarından birini kazandıran başarılı koç, son zamanlarda Cimbom taraftar grubu Ultraslan'la sorunlar yaşıyor.
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Gelinen bu süreçten yıprandığı belirtilen Ergin Ataman'ın lig bitiminde istifa edeceği bildirildi.
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Ataman'ın istifa kararı almasındaki en büyük etkenlerden biri de taraftarla yaşadığı sorunun yanı sıra Başkan Dursun Özbek'in geçtiğimiz gün yaptığı açıklama...
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Başkan Özbek, erkek basketbol takımının gelecek yıl Euroleague'de mücadele etmeyeceğini ve bu nedenle küçülmeye gideceklerini söylemişti.
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Hedefin küçülmesinin ardından Ergin Ataman'ın canının sıkıldığı ve takımı bu sezon şampiyon yapıp görevi bırakmak istediği kaydedildi.
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Başarılı antrenörün gelecek yıl ise İspanyol devi Barcelona'nın başına geçeceği iddia edildi.
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Bu sezon İspanya ABC Ligi'nde ve Euroleague'de beklentilerin altında kalan Barça'da oyuncular Koç Georgios Bartzokas'ı istemiyor.
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Koç ve oyuncular arasındaki problemi kökten çözmek isteyen Katalan yönetiminin gelecek yıl yeni bir yapılanmaya giderek Georgios Bartzokas'la yolları ayıracağı ve Yunan Koç'un yerine Ergin Ataman'ı getireceği belirtildi. (Güneş)