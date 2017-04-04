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BASKETBOL

Ergin Ataman için bomba iddia!

04 Nisan 2017 Salı, 10:38:46

  • 1 Ergin Ataman için bomba iddia!
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    Galatasaray'da bir devir sona eriyor... Erkek basketbol takımının başında bulunan Ergin Ataman, 5 yıllık Galatasaray macerasına sezon sonunda nokta koyacak.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 56 dakika önce
    geç bile kaldı
  • Misafir 2 saat önce
    he tabi,
  • Misafir 4 saat önce
    yakışır
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