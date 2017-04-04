Grup aşaması ve son 16 turunu kayıpsız geçen Bellona AGÜ ile son 16 turunda hiç yenilgi almayan Yakın Doğu Üniversitesi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali ilk maçında karşı karşıya geliyor. Peki Bellona AGÜ - Yakın Doğu Üniversitesi maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

BELLONA AGÜ - YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ MAÇI NE ZAMAN?

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali ilk maçında iki Türk takımı Bellona AGÜ ile Yakın Doğu Üniversitesi karşı karşıya gelecek. Bellona AGÜ - Yakın Doğu Üniversitesi maçı 5 Nisan Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. Kadri Has Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanacak karşılaşmanın rövanşı ise 12 Nisan Çarşamba günü yapılacak.

İKİ TÜRK TAKIMI FİNALDE

Kayseri'de Kadri Has Kongre Merkezi'nde oynanacak finalin ilk maçı saat 19.00'da başlayacak. Rövanş ise 12 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da Caferağa Spor Salonu'nda yapılacak ve kupanın sahibi belli olacak.

Bellona AGÜ, grup aşaması ve son 16 turunu kayıpsız geçti. Yarı finale gelene kadar tek yenilgisini 8'li play-off turunda alan Bellona AGÜ, çeyrek finalde ise Fransız temsilcisi BLMA'yı da rahat bir şekilde eledi. Kayseri ekibi, yarı finalde de bir başka Türk takımı Hatay Büyükşehir Belediyespor'u iki maçta da yenerek finale çıktı.

Yakın Doğu Üniversitesi ise kupaya eleme turlarından başladı. Ön elemede İstanbul Üniversitesi'ni geçen Yakın Doğu Üniversitesi, grup maçlarını ve son 16 turunda ise yenilgi almadı. Yakın Doğu Üniversitesi, 8'li play-off turunda İtalyan temsilcisi Reyer Venezia'ya ilk maçta yenilmesine rağmen rövanşta gerekli farkı alarak çeyrek finalist oldu. Yakın Doğu Üniversitesi, çeyrek finalde de Fransız temsilcisi ESBVA-LM, yarı finalde ise Galatasaray'a yenilmeden finale yükseldi.

"KUPAYI BU KEZ KAYSERİ'YE GETİRECEĞİZ"

Bellona AGÜ Kadın Basketbol Takımı, daha önce iki kez final oynadığı ancak kazanamadığı FIBA Avrupa Kupası'nı, bu sezon müzesine götürmenin hesaplarını yapıyor.

FIBA Avrupa Kupası finalinin ilk maçında yarın Yakın Doğu Üniversitesi'ni konuk edecek Bellona AGÜ, daha önce Kayseri KASKİ adı altında bu kupada 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında Rus ekiplerle final oynadı. Kayseri ekibi, şampiyonluk kupasını 2011-2012 sezonunda Dinamo Kursk'a, bir sonraki sezon ise Dinamo Moskova'ya kaptırdı.

Bu sezona da Avrupa'da şampiyonluk iddiasıyla başlayan Bellona AGÜ, grup aşaması ve son 16 turunu kayıpsız geçti. Yarı finale gelene kadar tek yenilgisini 8'li play-off turunda yaşayan Bellona AGÜ, çeyrek finalde ise Fransız temsilcisi BLMA'yı eledi. Kayseri ekibi, yarı finalde de bir başka Türk takımı Hatay Büyükşehir Belediyespor'u iki maçta yenerek finale çıktı.

"SEYİRCİ REKORU BEKLİYORUZ"

Bellona AGÜ Kulübü Başkanı Ömer Yağmur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yakın Doğu Üniversitesi ile tarihi bir maça çıkacaklarını belirtti.

Daha önce kupada 2 kez final oynadıklarını anımsatan Yağmur, "3. kez final oynayacağız. Avrupa'da 3 kez final oynamak çok büyük başarı. Farklı isimle de olsa bize nasip oldu. Daha önceki finalleri Kayseri'de kaybettik. Bu kez ikinci maç İstanbul'da. İstanbul'a iyi bir avantajla gidip kupayı getireceğiz." dedi.

Final maçına hazır olduklarını dile getiren Yağmur, şunları kaydetti:

"İlk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmak istiyoruz. Daha önce iki kez kupanın kulpundan tuttuk ama olmadı, inşallah bu kez kupayı Kayseri'ye getireceğiz. Yakın Doğu Üniversitesi karşısında İstanbul'a 10-15 sayı avantajıyla gidersek şampiyonluk için önemli bir adım atmış oluruz. Bu maçta önemli bir taraftar desteği de yanımızda olacak. Final maçında seyirci rekoru bekliyoruz. Kapasitesi 8 bin 700 kişi olan Kadir Has Kongre Merkezi'nde ek sandalyelerle daha önce 11 bin 200 kişiye oynamıştık. Yarınki maçta bu rakamın 12 bine çıkmasını bekliyoruz."

BELLONA AGÜ EUROCUP İSTATİSTİKLERİ

Maç: 14



Galibiyet: 13



Galibiyet Yüzdesi: % 92.8



Üst Üste Galibiyet Sayısı: 8



İç Sahada Galibiyet Sayısı & Kazanma Yüzdesi: 7’de 7 - % 100



Dış Sahada Galibiyet Sayısı & Kazanma Yüzdesi: 7’de 6 - % 85.7



Bir Maçta Attığı En Çok Sayı: 85



Bir Maçta Attığı En Çok Fark: 31



Maç Başına Attığı Sayı: 73.5 (4.)



Maç Başına Yediği Sayı: 61.2



Maç Başına Aldığı Ribaund: 34.3 (17.)



Maç Başına Yaptığı Asist: 19.2 (3.)



Maç Başına Yaptığı Top Çalma: 9.6 (8.)



Maç Başına Yaptığı Blok: 2.1 (12.)



Maç Başına Şut Yüzdesi: % 50.5 (1.)



İsabetli 2 Sayılık Şut Yüzdesi: % 54 (2.)



İsabetli 3 Sayılık Şut Yüzdesi: % 38.1 (2.)



İsabetli Serbest Atış Yüzdesi: % 76.6 (5.)

