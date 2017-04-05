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Sinan Erdem Spor Salonu
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Sinan Erdem, Final-Four'a hazır

Turkish Airlines Euroleague'de Final-Four'un oynanacağı Sinan Erdem Spor Salonu, dev organizasyona hazır

05 Nisan 2017 Çarşamba, 13:18:08 Güncelleme: 20:04:06

Euroleague'de Final-Four'a ev sahipliği yapacak olan Sinan Erdem Spor Salonu, dev organizasyona hazır. Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, gerçekleşen tanıtım toplantısında, spor salonunda yapılan değişikliklerle ilgili bilgi verdi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda 5 aydır tadilat işlerinin devam ettiğini ifade eden Özbayraktar, "Destek hizmetleri daire başkanı, gençlik spor müdürümüz ve bakım onarım şube müdürümüz de burada. Ben de Spor İstanbul Genel Müdürü olarak katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Çok yakın zamanda çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Final-Four burada oynanacak. Bunun için İstanbul'a yakışır bir şeyler yapmamız gerekiyordu. 5 aydır tadilat yapılıyor ve yenilikler yapılıyor" ifadelerini kullandı.

"Avrupa'nın en büyük kübik ekranı burada"

Avrupa'nın en büyük basketbol organizasyonunun finaline ev sahipliği yapacak olan Sinan Erdem Spor Salonu'na Avrupa'nın en büyük kübik ekranının takıldığını söyleyen Özbayraktar, "Bütün odalar VIP olarak düzenlendi. 1000'e yakın basın mensubuna aynı anda hizmet verebilecek bir altyapı sağlayacağız. 400 km civarında bir kablo döşendi ve 650 kameralı sistem yapıldı. Bunun haricinde birçok yenilik daha var. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Final-Four'da İstanbulumuzu çok güzel bir şekilde tanıtmaya hazırız" açıklamalarını yaptı.

İsmail Özbayraktar'ın ardından yetkililer, yapılan yeniliklerle ilgili olarak basın mensuplarına bilgi verdi ve kamera odasının özelliklerini anlattı.

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