Sinan Erdem, Final-Four'a hazır

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Sinan Erdem Spor Salonu'na dünyanın ikinci, Avrupa'nın da en büyük küp ekranı yerleştirildi. Küp ekranın etrafında da dünyada ilk kez bir basketbol salonunda kullanılan çift taraflı halka tasarımlı led ekran kurulumu yapıldı.