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BASKETBOL

Sinan Erdem, Final-Four'a hazır

05 Nisan 2017 Çarşamba, 13:21:54

  • 1 Sinan Erdem, Final-Four'a hazır
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    Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ne 19-21 Mayıs tarihlerinde ev sahipliği yapacak Sinan Erdem Spor Salonu yenilendi.

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