Ömer Onan'dan Ömer Aşık'a destek

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, THY Avrupa Ligi'nde 3 Türk takımın da Dörtlü Final oynayabileceğini söyledi.



Ömer Onan, yaptığı açıklamada, THY Avrupa Ligi'nde son hafta öncesi değerlendirmede bulundu.



Fenerbahçe ve Anadolu Efes'ten sonra Darüşşafaka Doğuş'un da play-off'a kalacağına inandığını aktaran Onan, şöyle konuştu:



"3 Türk takımının çeyrek final oynayabilme şansı çok heyecan verici bir durum. Bu 3 takımımız da play-off oynarsa Türk basketbolu için büyük mutluluk olur. Böylece 3 Türk takımının da Dörtlü Final oynama şansı olabilir. Son hafta biraz stresli geçecek. Fenerbahçe ve Anadolu Efes, 4 ila 7 arasında yer alacak. Darüşşafaka Doğuş'ta kazanır ve ilk 8'de yer alırsa çok iyi olur. Son haftayı merakla bekliyoruz."



"DÖRTLÜ FİNAL'DE 3 TÜRK TAKIMI OLSUN"

Ömer Onan, THY Avrupa Ligi'nde 19-21 Mayıs'ta düzenlenecek Dörtlü Final'de bir Türk takımının galip gelebileceğini dile getirdi.



İstanbul'daki Dörtlü Final için heyecanlı olduklarını anlatan Onan, "Dörtlü Final'de 3 takımımız olsun. Gönül bunu istiyor. Niye olmasın, niye başka takımlara bırakalım ki? Bir değil 3 Türk takımı olsun. Ne kadar fazla Türk takımı olursa şampiyonluk için o kadar avantajlı oluruz. Dörtlü Final'in Türk seyircisinin önünde olması da takımlarımızın şanslarını artıracaktır. Play-off'lar 5 maç üzerinden eleme usulü oynanıyor. Hiçbir şey belli olmaz. Saha avantajı olması önemli değil." şeklinde konuştu.



ÖMER AŞIK'IN DURUMU

Ömer Onan, NBA takımlarından New Orleans Pelicans'da forma giyen ve geçirdiği hastalık nedeniyle sezonu kapatan Ömer Aşık'ın 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda milli formayı giyeceğine inandığını ifade etti.



Milli basketbolcunun durumuyla yakından ilgilendiklerini anlatan Onan, şunları kaydetti:



"Ömer Aşık, milli takım için önemli bir oyuncu. Bir virüs bulaştı ve kilo da verdi. Raporlarına bakıyoruz. İnanıyorum ki turnuva zamanı Ömer, hazır haliyle sahada olacak. Her zaman milli takımda oynamış ve bu formayı giymekten imtina etmemiş bir oyuncu. Yaşı itibarıyla takıma da ağabeylik yapacaktır. Ömer Aşık'ın 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda sahada olacağına inanıyorum."



"AVRUPA'DA OLMAMIŞ BİR BAŞARI"

Ömer Onan, kadın basketbolunda FIBA Avrupa Kupası'nda 4 Türk takımının yarı finalde mücadele ettiğini ve bunun görülmemiş bir başarı olduğunu vurguladı.



Finalde iki Türk takımı Yakın Doğu Üniversitesi ile Bellona AGÜ'nün karşı karşıya geleceğini hatırlatarak, "Kadın basketbolunda Avrupa'da olmamış bir başarı yakaladık. FIBA Avrupa Kupası'nda yarı finalde 4 Türk takımı mücadele etti. Bu müthiş bir şey. Finalin rövanşında başkanımızla orada olacağız. İkisi de bizim takımımız, hangisi hak ediyorsa o kazansın." değerlendirmesinde bulundu.

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