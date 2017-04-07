06 Nisan 2017 Perşembe, 17:22:57 | Güncelleme: 07 Nisan 2017 Cuma, 09:06:00
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Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nin normal sezonunu kritik Barcelona Lassa maçıyla tamamlayacak. (Bu akşam 20.45)
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29 maçta 17 galibiyet ve 12 yenilgi alan sarı-lacivertli takımın sıralamadaki durumu da son hafta maçlarıyla belli olacak.
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Ligde 18 galibiyetli Panathinaikos, dördüncü sırada yer alırken, Fenerbahçe ile aynı galibiyete sahip Baskonia beşinci ve Anadolu Efes de altıncı sırada bulunuyor.
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Rakiplerinin arkasında bulunan sarı-lacivertli takım, ligde 4. olabilmesi için kendi maçını kazanıp, Panathinaikos Superfoods, Baskonia ve Anadolu Efes'in mağlubiyetlerini bekleyecek.
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Bu durumda Fenerbahçe, Panathinaikos Superfoods'un ikili averajda önünde olduğu için normal sezonu 4. bitirecek.
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Fenerbahçe'nin 4. olabilmesi için zor da olsa bir şansı daha bulunuyor.
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30. haftada Fenerbahçe ve Anadolu Efes rakiplerini yenip, Panathinaikos Superfoods ile Baskonia kaybettiği takdirde üçlü averaj devreye girecek.
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Böyle bir sonucun çıkması durumunda Fenerbahçe, Panathinaikos Superfoods ile Anadolu Efes, normal sezonu aynı galibiyetle tamamlayacak.
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Fenerbahçe 3'lü averajda 4., Anadolu Efes 5., Panathinaikos Superfoods 6. olacak.
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Fenerbahçe'nin Barcelona Lassa'yı konuk edeceği 30. haftada Panathinaikos, Maccabi FOX'a konuk olacak. Baskonia, son hafta maçını evinde Zalgiris ile yapacak. Anadolu Efes ise deplasmanda lider Real Madrid'in karşısına çıkacak. (7 Nisan 2017 / 22.00)
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DAÇKA'NIN TARİHİ MAÇI
Darüşşafaka Doğuş ise, THY Avrupa Ligi 30. ve son hafta maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS takımı ile karşılaşacak. (7 Nisan 2017 / 20.00)
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Haftaya Kızılyıldız MTS'nin 1 galibiyet gerisinde 9. sırada giren Darüşşafaka Doğuş, Sırp ekibini yenerek tarihinde ilk kez play-off'a kalmayı hedefliyor.
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Yeşil-siyahlılar, ligde geride kalan 29 haftada aldığı 15 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 9. sırada bulunurken, Kızılyıldız MTS 16 galibiyet ile 8. sırada yer alıyor.
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Darüşşafaka Doğuş, Sırp ekibini yenerse rakibine ikili averajda üstünlük sağlayacağı için tarihinde ilk kez play-off'a kalacak.
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Bu maçın galibi play-off'ta normal sezonu lider bitirmeyi garantileyen Real Madrid'in rakibi olacak.
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Ayrıca, yeşil-siyahlıların ligi 8. bitirmesi durumunda Türk basketbol tarihinde ilk kez 3 Türk takımı aynı anda bu organizasyonda çeyrek finale adını yazdıracak. Anadolu Efes ve Fenerbahçe daha önce play-off'a kalmayı garantilemişti.