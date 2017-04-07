Fenerbahçe'nin rakibi Panathinakos oldu!

Dün geceye başlarken, Fenerbahçe için geçen hafta “mucizeye” kalan ilk 4 ve saha avantajının gerçeğe dönüşmesi için Barcelona galibiyeti “olmazsa olmazların” ilk ayağıydı.

Sarı-Lacivertliler’in uzatma ile birlikte 45 dakika yansıttığı görüntü, açıkçası son haftalarda avuçlarının içinden “göstere göstere” giden bu avantajı kaybetmiş olmanın yarattığı travmanın dışa vurumuydu.

Gerçekten de baş etmesi kolay bir durum değildi. İşin özünde “profesyonellik” olsa da, kazansa dahi bunun artık ilk dört hedefine yetmeme ihtimalinin yüksek oluşu, Sarı-Lacivertli oyuncuları bambaşka bir psikolojiye sokmuştu. Ama hesapların karışıp, bu duruma düşmelerinin de sebebi yine kendileriydi. CSKA’yı 2 maçta da yendiğin sezonda eğer Baskonia’ya iki kez kaybedip, evinde Maccabi’yi, Darüşşafaka Doğuş’u, Unics Kazan’ı yenemiyorsan içine düştüğün bu duruma çok da hayıflanmayacaksın!..

Kazanma alışkanlığını yitirmenin ve zedelenen özgüvenin yarattığı “tahrip” oyuncuları çoğu zaman şut atmaktan bile kaçınmaya itecek düzeyde seyredince, Fenerbahçe, hiç iddiası olmayan Barcelona’yı da ister istemez oyunun içine çekti. Öyle ki, son çeyreğe gelene kadar Fenerbahçeli oyuncular, 3 sayı çizgisinin gerisinden 15 atıştan topu topu 2’sini sayıya çevirebilmişti.

Hemen her maç sakatlıktan önemli bir kozunu tribünde oturtan Fenerbahçe’nin dünkü kaybı da Bobby Dixon’dı. Skor üretimi anlamında zaten son haftalarda oluşan kriz dün eller titreyip şutlar girmeyince tam anlamıyla “kangrene” döndü. Neyse ki ilk yarıyı sayı atamadan geçen Bogdanovic, ikinci yarıda ve uzatmada taşın altına elini sokup, ilk 4 hesabı şaşan Fenerbahçe’yi belki de bugün 8. sıraya kadar itip Real Madrid’in karşısına çıkarabilecek bir olasılıktan uzaklaştırdı.

Efes de 'Komşu'yla eşleşti! THY Euroleague’de dün oynanan karşılaşmaların ardından Anadolu Efes’in de rakibi belli oldu. Lacivert-Beyazlılar, Baskonia’nın sahasında Zalgiris’e kaybetmesiyle, bugün oynayacağı R.Madrid maçının skoruna bakmadan 6. sırayı garantiledi. Efes böylelikle 3. sıradaki Yunan devi Olympiakos ile eşleşti.

Sonuç itibarıyla dün Panathinakos’un kazanmasıyla saha avantajı elden gitti. Ancak Baskonia’nın evinde Zalgiris’e sürpriz bir şekilde kaybetmesiyle 5. sırayı alan Kanarya’nın karşısına Obradovic’in eski takımı Panathinaikos dikildi. Formda Yunan ekibini evinde uzun zamandır yenemeyen Fenerbahçe için tur tabii ki imkansız değil ama Atina’da, 18 bin seyircinin önünde galibiyet çıkarmak kolay olmayacak...

DAÇKA TARİHİ MAÇ OYNAYACAK

Darüşşafaka Doğuş, THY Avrupa Ligi 30. ve son hafta maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS takımı ile karşılaşacak. Haftaya Kızılyıldız MTS'nin 1 galibiyet gerisinde 9. sırada giren Darüşşafaka Doğuş, Sırp ekibini yenerek tarihinde ilk kez play-off'a kalmayı hedefliyor.

Yeşil-siyahlılar, ligde geride kalan 29 haftada aldığı 15 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 9. sırada bulunurken, Kızılyıldız MTS 16 galibiyet ile 8. sırada yer alıyor.

Darüşşafaka Doğuş, Sırp ekibini yenerse rakibine ikili averajda üstünlük sağlayacağı için tarihinde ilk kez play-off'a kalacak ve sezonu lider bitiren Real Madrid'in rakibi olacak. Kızılyıldız kazanırsa CSKA ile eşleşecek. Bu durumda Real Madrid'in rakibi Baskonia olacak.