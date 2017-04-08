Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nin play-off maç programı belli oldu. THY EuroLeague'in play-off karşılaşmalarında Türk takımları Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş da mücadele edek. Peki THY EuroLeague play-off maçları ne zaman? İşte play-off karşılaşmaları hakkında detaylar...

Üç Türk takımının da ev sahibi avantajını elde edemediği play-off turunda ilk olarak Fenerbahçe parkeye çıkacak.

Play-off turunda, 30 maçlık normal sezon sonunda Fenerbahçe, Yunanistan ekibi Panathinaikos Superfoods, Anadolu Efes, aynı ülkeden Olympiakos, tarihinde ilk kez çeyrek final mücadelesi verecek Darüşşafaka Doğuş da İspanya temsilcisi lider Real Madrid ile eşleşti.

MAÇ PROGRAMI

THY Avrupa Ligi'nde play-off maç programı (TSİ) şöyle:

1. MAÇLAR

18 NİSAN SALI

21.00 Panathinaikos Superfoods-Fenerbahçe



21.00 CSKA Moskova-Baskonia



19 Nisan Çarşamba



21.00 Olympiakos-Anadolu Efes



22.00 Real Madrid-Darüşşafaka Doğuş

2. MAÇLAR

20 NİSAN PERŞEMBE

20.00 CSKA Moskova-Baskonia



21.00 Panathinaikos Superfoods-Fenerbahçe

21 NİSAN CUMA

21.00 Olympiakos-Anadolu Efes



22.00 Real Madrid-Darüşşafaka Doğuş

3. MAÇLAR

25 NİSAN SALI

20.45 Fenerbahçe-Panathinaikos Superfoods



22.00 Baskonia-CSKA Moskova



26 Nisan Çarşamba



19.15 Anadolu Efes-Olympiakos



21.00 Darüşşafaka Doğuş-Real Madrid

4. MAÇLAR (GEREKİRSE)

27 NİSAN PERŞEMBE

20.45 Fenerbahçe-Panathinaikos Superfoods



22.00 Baskonia-CSKA Moskova

28 NİSAN CUMA

19.15 Anadolu Efes-Olympiakos



21.00 Darüşşafaka Doğuş-Real Madrid

5. MAÇLAR (GEREKİRSE)

2 MAYIS SALI

Panathinaikos Superfoods-Fenerbahçe



Olympiakos-Anadolu Efes



Real Madrid-Darüşşafaka Doğuş



CSKA Moskova-Baskonia