Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nin play-off maç programı belli oldu. THY EuroLeague'in play-off karşılaşmalarında Türk takımları Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş da mücadele edek. Peki THY EuroLeague play-off maçları ne zaman? İşte play-off karşılaşmaları hakkında detaylar...
Üç Türk takımının da ev sahibi avantajını elde edemediği play-off turunda ilk olarak Fenerbahçe parkeye çıkacak.
Play-off turunda, 30 maçlık normal sezon sonunda Fenerbahçe, Yunanistan ekibi Panathinaikos Superfoods, Anadolu Efes, aynı ülkeden Olympiakos, tarihinde ilk kez çeyrek final mücadelesi verecek Darüşşafaka Doğuş da İspanya temsilcisi lider Real Madrid ile eşleşti.
MAÇ PROGRAMI
THY Avrupa Ligi'nde play-off maç programı (TSİ) şöyle:
1. MAÇLAR
18 NİSAN SALI
21.00 Panathinaikos Superfoods-Fenerbahçe
21.00 CSKA Moskova-Baskonia
19 Nisan Çarşamba
21.00 Olympiakos-Anadolu Efes
22.00 Real Madrid-Darüşşafaka Doğuş
2. MAÇLAR
20 NİSAN PERŞEMBE
20.00 CSKA Moskova-Baskonia
21.00 Panathinaikos Superfoods-Fenerbahçe
21 NİSAN CUMA
21.00 Olympiakos-Anadolu Efes
22.00 Real Madrid-Darüşşafaka Doğuş
3. MAÇLAR
25 NİSAN SALI
20.45 Fenerbahçe-Panathinaikos Superfoods
22.00 Baskonia-CSKA Moskova
26 Nisan Çarşamba
19.15 Anadolu Efes-Olympiakos
21.00 Darüşşafaka Doğuş-Real Madrid
4. MAÇLAR (GEREKİRSE)
27 NİSAN PERŞEMBE
20.45 Fenerbahçe-Panathinaikos Superfoods
22.00 Baskonia-CSKA Moskova
28 NİSAN CUMA
19.15 Anadolu Efes-Olympiakos
21.00 Darüşşafaka Doğuş-Real Madrid
5. MAÇLAR (GEREKİRSE)
2 MAYIS SALI
Panathinaikos Superfoods-Fenerbahçe
Olympiakos-Anadolu Efes
Real Madrid-Darüşşafaka Doğuş
CSKA Moskova-Baskonia