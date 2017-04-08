Beşiktaş: 76 - İstanbul Üniversitesi: 59

Salon: Beşiktaş Akatlar Arena

Hakemler: Yücel Çilingir, Sinem Tetik, Fatih Evli

Beşiktaş: Harding 12, Zellous 21, Burcu Çiğil 3, Perovanovic 12, Stokes 10, Kübra İmren Siyahdemir 10, Esra Erden Atacan, Sera Özelçi, Meltem Avcı, Mehtap Karabilecen 6, Buse Özek, Sevgi Uzun 2

İstanbul Üniversitesi: White 16, Gizem Yavuz 11, Ayşe Okul 9, Hooper 10, Putnina 13, Kardelen Gezgin, İlayda Güner,

1. Periyot: 20-11

Devre: 38-31

3. Periyot: 59-43

5 faulle çıkan: 34.27 Esra Erden Atacan (Beşiktaş)

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 25. haftasında Beşiktaş sahasında İstanbul Üniversitesi'ni 76-59 yendi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş ligdeki 16. galibiyetini elde ederken, bir maçı eksik İstanbul Üniversitesi 12. kez mağlup oldu.

Beşiktaş karşılaşmaya Perovanovic ve Zellous'un basketleriyle başladı. Hooper'ın üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste bulduğu isabetlerle toparlanan İstanbul Üniversitesi, 4. dakikada skoru eşitledi: 6-6. Perovanovic ve Harding'in atışlarıyla oyun kontrolünü yeniden ele geçiren siyah-beyazlılar, ilk çeyreği 20-11 üstün tamamladı.

Müsabakanın ikinci periyoduna Zellous'un kaydettiği skorlarla giren ev sahibi takım, 14. dakikada Kübra İmren Siyahdemir'in üç sayılık atışıyla farkı çift hanelere taşıdı: 29-17. Konuk ekip, periyodun son bölümünde Putnina'nın basketleriyle farkı azaltsa da Beşiktaş soyunma odasına 38-31 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına sert savunmayla başlayan siyah-beyazlılar periyot içerisinde Zellous, Perovanovic ve Harding'in basketleriyle 10-0'lık seri yakalayarak 50-35 üstünlük sağladı. Kalan bölümde rakibinin farkı kapatmasına müsaade etmeyen ev sahibi ekip, son çeyreğe 59-43 üstün girdi.

Mücadelenin son periyodunda Mehtap Karabilecen ve Stokes ile sayılar üreten Beşiktaş, 37. dakikada Burcu Çiğil'in dış atışıyla farkı 22 sayıya taşıdı: 76-54. Siyah-beyazlılar, baştan sona üstün götürdükleri karşılaşmadan 76-59 galip ayrıldı.