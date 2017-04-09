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Bobby Dixon ve Jordan Theodore
BASKETBOL

Bobby Dixon ve Jordan Theodore Twitter’dan atıştı

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Bobby Dixon, Banvit'li Jordan Theodore'a gönderme yaptı

09 Nisan 2017 Pazar, 19:21:51 Güncelleme: 21:53:25

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nde Banvit’i deplasmanda deviren Fenerbahçe’de Bobby Dixon, maç içerisinde gerginlik yaşadığı Jordan Theodore’a Twitter’dan gönderme yaptı.

Dixon “EuroChallange savunmasıyla elit Euroleague savunması tamamen farklıymış değil mi? Konu Kapandı” tweet’ini atarken, Jordan Theodore ise bu tweet’i alıntılayarak “Oğlum sen çöpsün. Bir maçtan sonra konuşuyorsun. Asıl play-off’ta görüşelim“ yanıtını verdi.

Dixon da bunun üzerine “Dostum bu tür problemleri istemezsin, yapmaya çalıştığın şeyler için hazır değilsin. Benim yaptıklarımı yapmaya çalışıyorsun. Benim stilimi seviyorsun genç” diyerek Theodore’u kendisini taklit etmekle suçladı.

Daha sonra Theodore, Bobby Dixon'la tartışmasının ardından Fenerbahçe taraftarına mesaj gönderdi.

Theodore, Twitter'da “Siz Fenerbahçe taraftarları şu anda benden nefret ettiğinizi söyleyemiyorsunuz ama Fenerbahçe forması giysem beni seveceksiniz. Nefret edin. Ben Banvit’liyim” dedi.

(Gamaspor)

 

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