NBA HABERLERİ
12 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Ersan'lı Hawks 5.'liği garantiledi
BASKETBOL
Ersan'lı Hawks 5.'liği garantiledi
LeBron James'ten örnek hareket
BASKETBOL
LeBron James'ten örnek hareket
Kartal’a Jeter takviyesi
BASKETBOL
Kartal’a Jeter takviyesi
Stephen Curry zirvede!
BASKETBOL
Stephen Curry zirvede!
"Ligde kalmamız sürpriz olurdu"
BASKETBOL
"Ligde kalmamız sürpriz olurdu"
Celtics liderliğe yükseldi
BASKETBOL
Celtics liderliğe yükseldi
Karşıyaka'nın 100'ü güldü!
BASKETBOL
Karşıyaka'nın 100'ü güldü!
Flaş açıklama: "Galatasaray'dan ayrılmayı..."
BASKETBOL
Flaş açıklama: "Galatasaray'dan ayrılmayı..."
Daçka farklı galip!
BASKETBOL
Daçka farklı galip!
Westbrook, Robertson'ın rekorunu kırdı
BASKETBOL
Westbrook, Robertson'ın rekorunu kırdı
Kapadokya'da yıldız isim de yaralandı!
BASKETBOL
Kapadokya'da yıldız isim de yaralandı!
Bogdanovic uçurdu!
BASKETBOL
Bogdanovic uçurdu!
Galatasaray evinde kazandı!
BASKETBOL
Galatasaray evinde kazandı!
Büyük tartışma! "Oğlum sen çöpsün!"
BASKETBOL
Büyük tartışma! "Oğlum sen çöpsün!"
ÖNE ÇIKANLAR
Atlanta Hawks
BASKETBOL

Ersan'lı Hawks 5.'liği garantiledi

NBA'de Charlotte Hornets'i 103-76 yenen Atlanta Hawks, Doğu Konferansı'nı 5. sırada bitirmeyi garantiledi

12 Nisan 2017 Çarşamba, 11:42:55 Güncelleme: 11:44:30

NBA'e 5 maçla devam edildi. Atlanta Hawks, seyircisi önünde oynadığı Charlotte Hornets karşılaşmasını 103-76 kazanarak arka arkaya 4. galibiyetini elde etti.

Hawks'ta Dwight Howard 19 sayı, 12 ribaunt, Paul Millsap 10 sayı, 7 ribaunt ve kenardan oyuna giren Ersan İlyasova 10 sayı, 6 ribauntla oynadı.

Play-off şansını önceki maçlarda kaybeden Hornets'te Jeremy Lamb 21, Michael Kidd-Gilchrist, Briante Weber ve Treveon Graham 10'ar sayı attı.

LAKERS 2013'TEN BERİ İLK KEZ 5 MAÇLIK SERİ YAPTI
Batı Konferansı'nın sondan 2. basamağındaki Los Angeles Lakers, ağırladığı New Orleans Pelicans'ı 108-96 yenerek galibiyet serisini 5 karşılaşmaya çıkardı. 2013'ten bu yana ilk defa üst üste 5 maç kazanan Lakers'ta, Metta World Peace 18, Brandon Ingram ve Jordan Clarkson 15'er sayı kaydetti.

NBA'de normal sezon, yarın oynanacak 14 maçla tamamlanacak.

SONUÇLAR
Atlanta Hawks-Charlotte Hornets: 103-76
Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder: 98-100
Dallas Mavericks-Denver Nuggets: 91-109
Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans: 108-96
Sacramento Kings-Phoenix Suns: 129-104

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Ünlülerin eski fotoğrafları
ŞİPŞAK

Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı... ...
Dünya Dybala'yı konuşuyor
FUTBOL

Dünya onu konuşuyor!
Sneijder ezeli rakiple görüştü iddiası
FUTBOL

Türk futbolunu sallayacak açıklama: "Ezeli rakiple görüştü. ...
Alex'ten Aykut Kocaman açıklaması
FUTBOL

"Aykut geri dönecekmiş" dedi ve bombaladı!