NBA'in son şampiyonu Cleveland Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, çocuklara yardım için okul açacak.

ABD'li all-star oyuncusu, yardıma muhtaç çocuklara destek amacıyla doğduğu yer olan Ohio eyaletine bağlı Akron kentinde bir okul açacağını açıkladı.

Okulun çocuklara bir umut olacağını belirten James, "Bu okul benim için çok önemli çünkü vizyonumuz, ihtiyacı olan çocuklara bir yer yapmak. Eğer biz bu çocukları erkenden kurtarırsak, onlara ve ailelerine daha parlak bir gelecek sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Akron'daki okulun 2018 sonbaharında açılacağı bildirildi.