Yakın Doğu Üniversitesi - Bellona AGÜ maçı ne zaman, saat kaçta?

Avrupa'da Türk finali... Basketbol'da Avrupa Kupası, Türkiye'ye geliyor. FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinin ilk karşılaşmasında deplasmanda Bellona AGÜ'yü 73-69 yenen Yakın Doğu Üniversitesi, kupanın sahibinin de belli olacağı EuroCup ikinci maçına çıkıyor. Peki Yakın Doğu Üniversitesi - Bellona Agü maçı saat kaçta, ne zaman başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ - BELLONA AGÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali ikinci maçında Yakın Doğu Üniversitesi ile Bellona AGÜ karşı karşıya geliyor. Yakın Doğu Üniversitesi - Bellona AGÜ maçı 12 Nisan Çarşamba (bugün) saat 19.30'da başlayacak. Maç İstanbul Caferağa Spor Salonu'nda oynanacak.

EUROCUP'TA TARİHİ FİNAL

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinin ilk maçında deplasmanda Bellona AGÜ'yü 73-69 yenen Yakın Doğu Üniversitesi, kupanın sahibinin de belli olacağı EuroCup ikinci maçına çıkıyor.

İki takımın Avrupa Kupası'nın sahibi olmak için vereceği zorlu mücadele, yarın saat 19.30'da İstanbul Caferağa Spor Salonu'nda oynanacak. Yakın Doğu Üniversitesi bu maçta rakibine sayı üstünlüğü sağlayarak galip gelmesi durumunda hem Avrupa Kupası'nın sahibi olacak hem de adını Avrupa tarihine yazdıracak.

BASKETBOLDA AVRUPA KUPASI, TÜRKİYE'YE GELİYOR

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali rövanş maçında yarın Yakın Doğu Üniversitesi, Bellona AGÜ'yü konuk edecek.

Kadın basketbolunda Avrupa'nın iki numaralı organizasyonunda 4 Türk takımının yarı finale yükselmesiyle kupanın Türkiye gelmesi kesinleşti. Yarı finalde Yakın Doğu Üniversitesi, Galatasaray'ı saf dışı bırakarak, finale yükseldi. Bellona AGÜ ise Hatay Büyükşehir Belediyespor'u eleyerek finalist oldu.

İki takım arasında Kayseri'de oynanan ilk maç, 73-69 Yakın Doğu Üniversitesi'nin galibiyetiyle sona erdi. İki takım, rövanşta Caferağa Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

Yakın Doğu Üniversitesi, ev sahibi olarak çıkacağı müsabakayı kazanması veya 3 ve az farkla kaybetmesi durumunda kupayı müzesine götürecek. Bellona AGÜ'nün 5 ve farklı galibiyetinde ise kupa Kayseri'ye gidecek. Mücadele, 4 farklı Bellona AGÜ üstünlüğüyle sonuçlanması durumunda uzayacak.

TÜRK BASKETBOLU AVRUPA'DA 6. KUPASINA KAVUŞUYOR

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinde Yakın Doğu Üniversitesi ile Bellona AGÜ arasında yarın oynanacak rövanş maçında istediği skoru elde edecek takım, basketbolda Türkiye'ye kulüpler bazında 6. Avrupa kupasını kazandıracak.

Türkiye'den daha önce erkeklerde Anadolu Efes, Beşiktaş ve Galatasaray birer kez, kadınlarda ise Galatasaray 2 kez Avrupa kupalarında şampiyon oldu.

Kadın basketbolunda Avrupa'nın iki numaralı kupası olan FIBA Avrupa Kupası'nda bu sezon mücadele eden Türk takımları Yakın Doğu Üniversitesi, Bellona AGÜ, Galatasaray ve Hatay Büyükşehir Belediyespor, gösterdikleri başarılı performanslarla yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Galatasaray'ı eleyen Yakın Doğu Üniversitesi ile Hatay Büyükşehir Belediyespor'u devre dışı bırakan Bellona AGÜ, finale çıktı.

İki takım arasında Kayseri'de oynanan ilk maçı Yakın Doğu Üniversitesi, 73-69'luk skorla kazandı. İstanbul'da yarın oynanacak rövanş maçında istediği skoru elde eden takım, Türk basketboluna Avrupa'daki 6. kupasını getirecek.

Kupayı kaldıracak takım, Türkiye'den bu organizasyonda Galatasaray'dan sonra şampiyonluk yaşayacak ikinci ekip olacak.

İLK KUPA ANADOLU EFES'TEN

Türk basketbolu, ilk Avrupa zaferini 1996'da Anadolu Efes ile yaşadı.

Başantrenör Aydın Örs yönetiminde o zamanki adı Efes Pilsen olan lacivert-beyazlılar, Makedon oyuncusu Petar Naumoski'nin önderliğinde büyük bir başarı elde etti.

Lacivert-beyazlılar 1995-1996 sezonunda Avrupa'nın iki numaralı kupası olan Koraç Kupası finalinde İtalya ekibi Stefanel Milano'yu geçerek, Türk basketbol tarihinin ilk büyük başarısına imza attı.

Türk basketbolu erkeklerde ikinci Avrupa kupasını Beşiktaş ile elde etti. Siyah-beyazlılar, Ergin Ataman yönetiminde 2011-2012 sezonunda Avrupa'nın üç numaralı kupası olan FIBA Eurochallenge Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

KUPALARIN 3'Ü GALATASARAY'DAN

Türkiye'nin daha önce basketbolda kazandığı Avrupa kupalarının 3'ünde Galatasaray'ın imzası bulunuyor.

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, geçen sezon Ergin Ataman yönetiminde büyük bir başarıya imza atarak Avrupa'nın iki numaralı kupasını havaya kaldırdı.

Sarı-kırmızılı takım, ULEB Avrupa Kupası'nın finalinde Fransa'nın Strasbourg ekibini geçerek kupayı müzesine götürdü.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı da daha önce Avrupa'nın bir ve iki numaralı kupalarını kazanma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı kadın basketbol takımı, 2008-2009 sezonunda FIBA Avrupa Kupası, 2013-2014 sezonunda ise FIBA Avrupa Ligi şampiyonlukları yaşamıştı.

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ'NİN ETKİLİ PERFORMANSI

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği FIBA Avrupa Kupası'nda şampiyonluk için avantajlı durumda bulunan Yakın Doğu Üniversitesi, bu sezon yarıştığı tüm kulvarlarda oldukça etkili bir performans ortaya koyuyor.

Yakın Doğu Üniversitesi, bu sezon Avrupa Kupası'nda oynadığı 17 maçın 15'inden galibiyetle ayrıldı.

PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Yakın Doğu Üniversitesi, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde ise oynadığı 24 maçın sadece 4'ünü kaybetti. Ligde bir maç eksiği olan Yakın Doğu Üniversitesi, bu kulvarda da şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak gösteriliyor.

BELLONA AGÜ DAHA ÖNCE İKİ KEZ FİNALDE KAYBETTİ

Bellona AGÜ, daha önce FIBA Avrupa Kupası'nda iki kez final oynamasına rağmen kupayı kaldırmayı başaramadı.

Kayseri ekibi, daha önce Kayseri KASKİ ismiyle mücadele ettiği kupada 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında şampiyonluğu finalde kaybetti.

Bu arada Bellona AGÜ, bu sezon Yakın Doğu Üniversitesi ile PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nda oynadığı final maçını da yitirdi.

ZAFER KALAYCIOĞLU: KUPA TACINI TAKMAK İSTİYORUZ

Bellona AGÜ ile Avrupa kupası için verecekleri mücadeleyi değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, büyük önem taşıyan final maçında şampiyonun belli olacağını ve finale gelme başarısını kupa ile taçlandırmak istediklerini söyledi.

Takım olarak iyi hazırlandıklarını, kupayı kazanmak ve Yakın Doğu Üniversitesi'nin bayrağını en yukarılara taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Kalaycıoğlu, " Her şey bu son maçta belli olacak. EuroCup'ta finale kadar gelerek büyük bir başarı gösterdik ancak bu başarıları kupa ile taçlandırmak gerekiyor. Bu tacı almak için de oyuncularımızın hepsi konsantre bir şekilde sahaya çıkarak gereken mücadeleyi verecekler. Onlara güveniyorum, başarılarını da inşallah kupayı alarak göstereceklerdir. Gerekli hazırlıklarımızı yaptık, maç saatini bekliyoruz" dedi.

Avrupa kupalarında üçüncü finalini oynayan Bellona AGÜ'nün de iyi hazırlanmış ve konsantre bir şekilde sahaya çıkacağını ifade eden Kalaycıoğlu, "Zor ve mücadele gücü yüksek heyecanlı bir maçta iki takıma da kolay gelsin, hayırlısı olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

BAHAR ÇAĞLAR: SON TOPA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ

EuroCup finali ile ilgili görüşlerini belirten Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Bahar Çağlar da, zor bir maça çıkacaklarını ve kupayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne getirmek için son topa kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Takım Kaptanı Çağlar, "Sahamızda oynayacağımız maçı kazanarak kupayı kaldırmak istiyoruz. Takım olarak heyecanlıyız ancak maçta konsantre ve dikkatli bir şekilde en iyi mücadelemizi sahaya yansıtacağız. Başa baş bir mücadele geçeceğini söyleyebilirim. Bizi destekleyen taraftarlarımıza, Yakın Doğu Üniversitesi'ne ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bu kupa sevincini yaşatmak istiyoruz. İnşallah Türkiye Kupasından sonra Avrupa'ya da adımızı yazdırırız" açıklamasını yaptı.