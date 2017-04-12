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Yakın Doğu Üniversitesi, Kadınlar Eurocup şampiyonu oldu!

Yakın Doğu Üniversitesi, 73-69 kazandığı maçın rövanşında Bellona AGÜ'yü 63-58 yenerek FIBA Kadınlar EuroCup şampiyonu oldu

12 Nisan 2017 Çarşamba, 21:46:59 Güncelleme: 22:26:39

Yakın Doğu Üniversitesi, deplasmanda 73-69 kazandığı maçın rövanşında Bellona AGÜ'yü 63-58 mağlup ederek FIBA Kadınlar EuroCup şampiyonu oldu.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinde 73-69 kazandığı ilk maçın rövanşında Bellona AGÜ'yü 63-58 yenen Yakın Doğu Üniversitesi, şampiyon oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Bellona AGÜ, Wauters ve Sanders'in skorer oyunuyla 4. dakikada 8 sayılık fark yakaladı: 4-12. Gray ve Wright'tan da skor katkısı alan Kayseri temsilcisi, 8. dakikada farkı 15 (8-23) sayıya çıkardı. Kalan bölümde Yakın Doğu Üniversitesi'nin farkı kapatma çabaları sonuçsuz kaldı ve Bellona AGÜ, ilk çeyreği 25-12 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci periyodu karşılıklı basketlere sahne olurken, 15. dakika 31-18 Bellona AGÜ'nün üstünlüğüyle geride kaldı. İki takımın da skor üretmekte zorlandığı çeyreğin kalan süresinde sayı üstünlüğünü koruyan konuk ekip, devre arasına 9 sayı farkla 33-24 önde girdi.

Müsabakanın ikinci devresinde Carson ve Hollingsworth ile skor üreten Yakın Doğu Üniversitesi, 15. dakikada farkı 7 sayıya indirdi: 31-38. Sanders ve Gray'in etkili oyunuyla farkın kapanmasına izin vermeyen Kayseri temsilcisi, üçüncü periyodu 47-39 önde bitirdi.

Son çeyreğin ilk dakikasında basit top kayıpları yapan Bellona AGÜ karşısında, McBride ile basket bulan Yakın Doğu Üniversitesi, farkı 6 sayıya (41-47) indirdi. Vandersloot'un yönlendirdiği ev sahibi takım, Hollingsworth ile pota altında etkili oldu ve 33. dakikada 49-49 beraberliği yakaladı. Rakibinin boş hücumlarını iyi değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi, 35. dakikada 53-49 üstünlük yakaladı. Skor avantajını iyi kullanan Yakın Doğu Üniversitesi, müsabakayı 63-58 kazandı.

Yakın Doğu Üniversitesi'nde 16 sayıyla mücadele eden Hollingsworth ile 13 sayı kaydeden Leuchanka, galibiyette önemli rol aldı. Bellona AGÜ'de ise Gray'in 16 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: 63 - BELLONA AGÜ: 58

SALON: Caferağa
HAKEMLER: Andris Aunkrogers, Sergei Beliakov, Tanel Suslov

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: Olcay 3, Eldebrink, Robinson 6, Leuchanka 13, Hollingsworth 16, Gizem, Carson 9, Bride 8, Vandersloot 6, Bahar 2
BAŞANTRENÖR: Zafer Kalaycıoğlu

BELLONA AGÜ: Wauters 8, Ayşegül x, Dubljewic 10, Gray 16, Şaziye, Sanders 12, Mazic , Wright 12
BAŞANTRENÖR: Oktay Yamakoğlu

1. PERİYOT: 12-25 (Bellona AGÜ lehine)
DEVRE: 24-33 (Bellona AGÜ lehine)

3. PERİYOT: 39-47 (Bellona AGÜ lehine)

5 FAUL: Vandersloot (Yakın Doğu Üniversitesi), Sanders (Bellona AGÜ)

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