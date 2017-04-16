Dinamo Kursk: 77 - Fenerbahçe: 63

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Rusya'nın Dinamo Kursk ekibine final maçında 77-63 yenilerek sezonu ikinci tamamladı.

Kadın basketbolunda Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı kupası olan FIBA Avrupa Ligi'nde üst üste 6. kez Dörtlü Final organizasyonda yer alan sarı-lacivertli takım, 3. kez şampiyonluğu final maçında kaçırdı.

Rusya'nın Ekaterinburg kentinde düzenlen Dörtlü Final organizasyonundaki ilk maçında ev sahibi UMMC Ekaterinburg'u 70-61 yenen Fenerbahçe, finalde, diğer eşleşmede Çekya'nın USK Prag ekibini 87-80'lik skorla geçen Dinamo Kursk ile karşı karşıya geldi. Müsabakadan 77-63 mağlup ayrılan sarı-lacivertli takım, sezonu ikinci bitirdi.

Fenerbahçe, daha önce yine Ekaterinburg'da yapılan Dörtlü Final organizasyonlarında şampiyonluğu finalde rakiplerine kaptırmıştı. Sarı-lacivertli ekip, 2012-2013 sezonunun finalinde UMMC Ekaterinburg, 2013-2014 sezonunun finalinde ise Galatasaray'a mağlup olarak kupaya ulaşamamıştı.

Avrupa Ligi'ni geçen sezon üçüncü tamamlayan sarı-lacivertli takım, 2011-2012 ile 2014-2015 sezonlarında ise dördüncü olmuştu.

McCourtry ve Ogwumike'yi durduramadı

Fenerbahçe, Dinamo Kursk karşısında eski oyuncusu Angel McCoughtry ile Nnemkadi Ogwumike'nin skorer performansını engelleyemedi.

Karşılaşmanın en skorer oyuncusu olan McCoughtry 20 sayı atarken, Ogwumike de 19 sayı ve 10 ribaundla "double double" yaptı.

Fenerbahçe'de ise Alexandria Quigley'nin 19 ve Candace Parker'ın 18 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Dinamo Kursk namağlup şampiyon

Finalde Fenerbahçe'yi yenerek kupayı kazanan Rus ekibi Dinamo Kursk, namağlup şampiyon oldu.

Bu sezon Fenerbahçe'nin de bulunduğu A Grubu'ndaki 14 maçını da kazanan Rus temsilcisi, çeyrek finalde Fransa'nın Bourges Basket ekibini iki maçta da mağlup etti ve Dörtlü Final'e çıktı.

Dörtlü Final'deki ilk maçında Çekya ekibi USK Prag'ı normal süresi 77-77 biten maçın uzatma bölümü sonucunda 87-80 mağlup eden Dinamo Kursk, finalde de Fenerbahçe'yi 77-63'lük skorla geçerek 18'de 18 yaptı.

Avrupa Kupası'nda 2011-2012 sezonunda mutlu sona ulaşan Dinamo Kursk, Avrupa Ligi'nde ise ilk şampiyonluğunu elde etti.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 59. şampiyon Dinamo Kursk

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 59. şampiyon Rusya'nın Dinamo Kursk ekibi oldu.

Kadın basketbolunda Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı kupası olan FIBA Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final organizasyonun final maçında Fenerbahçe'yi mağlup eden Dinamo Kursk, şampiyonluğa ulaştı.

Rusya'nın Ekaterinburg kentinde düzenlenen Dörtlü Final'deki ilk maçında Çekya ekibi USK Prag'ı normal süresi 77-77 berabere biten maçta uzatma bölümü sonucunda 87-80 mağlup eden Dinamo Kursk, finalde ise Fenerbahçe'yi 77-63'lük skorla geçerek Avrupa Ligi'nde ilk kupasını kazandı.

Rus ekibi, bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 18 maçı da kazanarak namağlup şampiyon olma başarısı gösterdi.

Kupaya Rus damgası

Rus takımları, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde son yıllarda büyük başarılar elde etti.

Avrupa kadın basketbolunun en prestijli organizasyonunda son 15 yılda Rus takımları 9. kez şampiyon oldu.

Bu sürede İspanyol ve Çek Cumhuriyeti ekipleri ikişer, Türkiye ve Fransa takımları ise birer kez mutlu sona ulaştı.

Kupanın tarihçesi

Kadınlar basketbolunun kulüpler düzeyinde 1 numaralı kupası niteliğindeki organizasyon, ilk kez 1958-1959 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla start aldı. Turnuvanın ismi, 1991-1992 sezonunda FIBA Avrupa Ligi olarak değiştirildi.

Organizasyonun 1959 yılında yapılan finalinde, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ekibi Dinamo Moskova'yı hem evinde hem de deplasmanda yenmeyi başaran Bulgaristan temsilcisi Slavia Sofya, ilk şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Rekor Daugava Riga'da

Bu sezon 59. kez oynanan organizasyonda SSCB dönemi ekiplerinden Daugava Riga, kırılması çok güç bir rekoru elinde bulunduruyor.

Letonya ekibi, Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla düzenlenen yıllarda SSCB bayrağı altında 12'si üst üste olmak üzere toplam 18 kez bu kupayı müzesine götürdü.

Daugava Riga'nın ardından en çok şampiyonluğu, 4'ü üst üste olmak üzere toplam 5 şampiyonluk elde eden İtalyan takımı AS Vicenza kazanırken, bu iki takımı 4 şampiyonlukla Sparta&K Moskova Region takip etti.

Bu kulvarda 2014 yılı Sekizli Final'ini zirvede tamamlayan Galatasaray, Türk ekipleri adına ilk ve tek şampiyonluğun sahibi oldu.

DİNAMO KURSK KUPASINI ALDI

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Fenerbahçe'yi 77-63 yenerek şampiyon olan Rus takımı Dinamo Kursk, kupasını aldı.

Rusya'nın Ekaterinburg kentindeki DIVS Spor Salonu'nda yapılan Dörtlü Final sonunda düzenlenen törende, şampiyon Dinamo Kursk'a kupasını FIBA Avrupa Genel Sekreteri Kamil Novak verdi.

İkinci olan Fenerbahçe'ye ise madalyalarını FIBA Avrupa Komisyonu İkinci Başkanı Eleonora Rangelova takdim etti.

MVP McCoughtry

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final'in en değerli oyuncusu (MVP) şampiyon Dinamo Kursk'tan Angel McCoughtry oldu.

Final maçında attığı 20 sayıyla galibiyette önemli rol alan ABD'li basketbolcu, ödülünü FIBA Avrupa Genel Sekreteri Kamil Novak'ın elinden aldı.

Ödül töreni sonrasında büyük mutluluk yaşayan Dinamo Kursk takımı oyuncuları, sevinçlerini taraftarlarıyla paylaştı.