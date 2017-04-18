Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off serisi ilk maçında Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımına konuk olacak. Deplasmanda bir maç kazanarak avantaj yakalamak isteyen temsilcimiz Fenerbahçe'de hedef galibiyet. Peki Panathinaikos - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

PANATHİNAİKOS - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

THY Avrupa Ligi play-off serisi ilk maçında Panathinaikos Superfoods ile temsilcimiz Fenerbahçe karşılaşacak. Ligde normal sezonu 19 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 4. sırada tamamlayan Panathinaikos Superfoods, 18 galibiyet ve 12 yenilgiyle 5. sırayı alan Fenerbahçe karşısında saha avantajına sahip. Geçtiğimiz yıl Final-Four'da final oynayan Fenerbahçe finalde CSKA Moskova'ya elenmişti. Bu yıl tekrar aynı başarıyı göstermek ve kupayı kaldırmak isteyen ekibimizde hedef Panathinaikos eşleşmelerinde deplasmanda bir maç kazanmak ve turu İstanbul'da geçmek. İkinci maçı da Atina'da oynanacak eşleşmede üçüncü ve gerekirse dördüncü karşılaşmaya Ülker Sports Arena ev sahipliği yapacak. İkinci maçı da Atina'da oynanacak eşleşmede üçüncü ve gerekirse dördüncü karşılaşmaya Ülker Sports Arena ev sahipliği yapacak.

Zorlu Panathinaikos Superfoods - Fenerbahçe eşleşmesinin ilk maçı 18 Nisan Salı (Bugün) saat 21.00'da başlayacak. Temsilcimizin mücadelesi TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

EŞLEŞMENİN PROGRAMI

Yarın:

21.00 Panathinaikos Superfoods-Fenerbahçe

20 Nisan Perşembe:

21.00 Panathinaikos Superfoods-Fenerbahçe

25 Nisan Salı:

20.45 Fenerbahçe-Panathinaikos Superfoods

27 Nisan Perşembe:

20.45 Fenerbahçe-Panathinaikos Superfoods (Gerekirse)

2 Mayıs Salı:

Panathinaikos Superfoods-Fenerbahçe (Gerekirse - Saati daha sonra belli olacak)

İKİ TAKIM ARASINDAKİ KARŞILAŞMALAR

İki takım arasında oynanan son 10 karşılaşmada 5 kez Fenerbahçe sahadan galip ayrılırken, 5 kez de Panathinaikos sahadan galip ayrıldı. İki takımda son 10 maçta deplasmanda birbirini yenme başarısı gösteremedi.

Fenerbahçe 84-63 Panathinaikos

Panathinaikos 81-70 Fenerbahçe

Panathinaikos 76-71 Fenerbahçe

Fenerbahçe 82-75 Panathinaikos

Fenerbahçe 84-62 Panathinaikos

Panathinaikos 91-73 Fenerbahçe

Panathinaikos 76-67 Fenerbahçe

Fenerbahçe 77-72 Panathinaikos

Panathinaikos 69-55 Fenerbahçe

Fenerbahçe 73-64 Panathinaikos

NORMAL SEZONDA EV SAHİPLERİ KAZANDI

Fenerbahçe ve Panathinakos Superfoods arasında normal sezonda oynanan maçları ev sahibi takımlar kazandı.

Sezonun 12. haftasında OAKA Arena'da oynanan maçı Yunan ekibi 81-70 galip bitirdi. Normal sezonun 18. haftasında ise Fenerbahçe rakibini İstanbul'da 21 sayı farkla 84-63 mağlup etti.

OBRADOVİC İÇİN DUYGUSAL EŞLEŞME

Fenerbahçe'nin tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic, tarihi başarılar elde ettiği eski takımı Panathinaikos Superfoods'a karşı mücadele edecek.

Kariyerinin en başarılı dönemini Panathinaikos ile geçiren Sırp başantrenör, efsanesi haline geldiği eski takımıyla 5 kez Avrupa'nın en büyük kupasını kaldırdı.

Panathinaikos'ta aralıksız 13 yıl (1999-2012) çalışan Obradovic, bu sürede Yunan ekibine 23 kupa kazandırdı.

OBRADOVİC: SERT MAÇLAR OYNAYACAĞIZ

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, Panathinaikos ile oynayacakları zorlu seriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, sert maçlar oynayacaklarını ifade etti.

Euroleague'de Final-Four'a kalacak takımı belirleyecek olan eşleşme öncesinde Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic ve Kostas Sloukas açıklamalarda bulundu. Panathinaikos ile oynayacakları serinin, deplasmanda oynanacak olan ilk maçı öncesinde değerlendirmeler yapan tecrübeli çalıştırıcı, saha avantajını çok iyi kullanan bir takıma karşı mücadele edeceklerini belirterek, "Her play-off döneminde olduğu gibi sert maçlar oynayacağız. Play-off, basketbol için en keyifli dönemdir. Saha avantajını her zaman çok iyi kullanan bir takıma karşı oynayacağız. Ayrıca Panathinaikos çok da iyi bir takım. Bazı önemli oyuncuları sakatlıklardan döndü. Bizim için iyi olan, şu anda sağlıklı ve tam kadro olmamız. Bu seri çok enteresan olacak" ifadelerini kullandı.



SLOUKAS: PLANA SADIK KALMALIYIZ

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Kostas Sloukas da play-off'ta yer aldıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, "Panathinaikos iyi bir takım ve O.A.K.A'da çok iyi oynuyorlar. Oldukça agresif bir ekip. Oyuna çok konsantre başlamalı ve teknik ekibimiz tarafından belirlenen plana sadık kalmalıyız. Bu detay bizim için çok önemli olacak. Takımım için en iyisini diliyorum. Tüm takım arkadaşlarımın, Yunanistan'dan güzel sonuçlarla dönebilmemiz için ellerinden geleni yapacağından eminim" diye konuştu.

OAKA ARENA'DA TÜRK TAKIMLARI GALİBİYETİ UNUTTU

Türk takımları, Panathinaikos'u deplasmanda 11 yıldır yenemiyor.

Yunan temsilcisi iç saha maçlarını oynadığı OAKA Arena'da en son bir Türk takımına 8 Mart 2006'da yenilmişti.

O tarihten bu yana Panathinaikos, sahasında Türk takımlarıyla oynadığı 17 maçı da kazandı. Panathinaikos'u Atina'da son yenen Türk takımı ise o zamanki adıyla Efes Pilsen (Anadolu Efes) oldu. Efes Pilsen rakibini 11 yıl önce OAKA Arena'da 76-73 mağlup etmişti.

Aradan geçen sürede Atina'da Anadolu Efes ve Fenerbahçe yedişer, Darüşşafaka Doğuş 2, Galatasaray ise 1 kez Panathinaikos'a yenildi.

Fenerbahçe'nin Dörtlü Final'e kalması için Türk takımlarının Atina'daki 11 yıllık galibiyet hasretini bitirmesi gerekiyor. Obradovic'in öğrencileri, Panathinaikos Superfoods'u yaklaşık 19 bin kapasiteli OAKA Arena'da yenemezse Dörtlü Final oynama şansı yakalayamayacak.

FENERBAHÇE'DE BOGDANOVİC, PANATHİNAİKOS SUPERFOODS'TA JAMES ÖN PLANDA

Takımın en etkili isimleri olarak Fenerbahçe'de Bogdan Bogdanovic, Panathinaikos Superfoods'ta ise Mike James ön plana çıkıyor.

Sarı-lacivertlilerin Sırp yıldızı normal sezonda 13,6, Panathianikos Superfoods'un ABD'li oyun kurucusu James ise 12,9 sayı ortalamasıyla takımında en skorer isim oldu.

İki takımın tecrübeli oyun kurucuları da eşleşmede kilit rol oynayacak. Yunan oyun kurucu Kostas Sloukas ile Ali Muhammed, Obradovic'in en önemli silahlarının başında geliyor. Panathinaikos Superfoods, Dimitris Diamantidis'in geçen sezon emekli olmasından sonra bu boşluğu bir başka Yunan oyun kurucu Nick Calathes ve James'le doldurmaya çalışıyor.

Calathes, bu sezon, maç başına 5,7 asist yaptı. Takımın en fazla süre alan ismi durumunda bulunan Calathes, Avrupa Ligi'nin şu anda en fazla asist yapan 5 isminden biri oldu.

Eşleşmede bir başka çekişme ise pota altında yaşanacak. Fenerbahçe'de uzunlar Ekpe Udoh ile Jan Vesely, Yunan ekibinde ise Chris Singleton ve Ioannis Bourousis ön planda olan isimler.

TAKIM İSTATİSTİKLERİ BİRBİRİNE YAKIN

Fenerbahçe ile Panathinaikos Superfoods'un normal sezondaki istatistikleri birbirlerine benziyor.

Fenerbahçe, geride kalan 30 maçta ortalama 76,2 sayı atarken, potasında 74,8 sayı gördü. Panathinaikos Superfoods ise 77,5 sayı ortalaması yakalarken, rakiplerine 74,5 sayı şansı tanıdı.

Ribaundlarda az farkla Yunan temsilcisi ön plana çıktı. Normal sezonda Panathinaikos Superfoods 33,9, Fenerbahçe ise 32,6 ribaundla mücadele etti. Asistlerde ise Fenerbahçe önde bulunuyor. Sarı-lacivertli takım normal sezonda maç başına 17,1 asistle oynarken, Yunan temsilcisi 15,3'te kaldı.

3 GALİBİYETE ULAŞAN DÖRTLÜ FİNAL'DE

Play-off serisinde 3 galibiyete ulaşan takımlar, İstanbul'da yapılacak Dörtlü Final'e kalacak.

Normal sezonu sırasıyla ilk 4'te bitiren Real Madrid, CSKA Moskova, Olympiakos ile Panathinaikos Superfoods, play-off'ta saha ve seyirci avantajına sahip olacak. Eşleşmelerde ilk 2 maçlar, bu takımların sahasında oynanacak.

Üçüncü maçlar ise ligi 5 ila 8. sıra arasında bitiren Fenerbahçe, Anadolu Efes, Baskonia ve Darüşşafaka Doğuş'un sahasında yapılacak. Gerekirse 4. karşılaşmalara yine bu takımlar ev sahipliği yapacak.

Eşleşmelerde durum 2-2 olursa Dörtlü Final'e çıkacak takımı belirleyecek müsabaka, ilk 4 sırada yer alan ekiplerin ev sahipliğinde oynanacak. Türk takımlarının rakiplerini elemesi için mutlaka deplasmanda en az bir kere kazanması gerekecek.